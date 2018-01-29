Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu dönemdeki artışın büyük bölümü, borsanın devleri olarak nitelendirilen 20 şirketten geldi. En değerli şirket sıralamasında ilk sırada yer alan Garanti Bankası, borsa tarihinde 50 milyar lira barajını aşan ilk şirket oldu. İkinci sırada 47 milyar lira ile Koç Holding yer alırken, onu Akbank, İş Bankası (C) ve Turkcell izledi. Analistler, dolar bazında borsanın gidecek yolunun olduğunu, halka arz için de uygun bir ortamın bulunduğunu belirtiyor.