Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Garanti Bankası, Garanti Cep’te QR kod ile hızlı para gönderme özelliğini kullanıma sundu. Banka açıklamasına göre, Garanti Cep uygulamasında hayata geçirilen özellikle, IBAN yerine her hesap özelinde tanımlanmış QR kodlar kullanılabilecek. Para transferi işlemlerinde, alıcı taraf Garanti Cep uygulaması içerisinde kendi hesabına ait QR kodu görüntüleyebilecek ve herhangi bir mesajlaşma platformu ile arkadaşlarıyla paylaşabilecek. Para göndermek isteyen Garanti müşterileri ise alıcıyla yanyana oldukları durumda QR’ı anlık olarak okutabilecek veya daha önce paylaşılmış bir QR kodu telefonunun fotoğraf galerisinden seçerek işlemi tamamlayabilecek.