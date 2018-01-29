İlk etapta 2 bin 500 engellinin atamasını gerçekleştirdiklerini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu “Şimdi mart ayında 2 bin 500, eylül ve ekim ayında da yine 2 bin 500 kardeşimizi tayin edeceğiz” diyor.
Beş bin engelliye tayin müjdesi
29.01.2018 - 04:55 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 04:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hükûmet engelli bireylerin iş hayatında yer alması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler : engelli,istihdam,
539857 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/539857.aspx
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