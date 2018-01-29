Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk etapta 2 bin 500 engellinin atamasını gerçekleştirdiklerini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu “Şimdi mart ayında 2 bin 500, eylül ve ekim ayında da yine 2 bin 500 kardeşimizi tayin edeceğiz” diyor.