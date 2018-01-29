Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, İstanbul Finans Merkezi projesi bağlamında finansal piyasalar üzerindeki kamusal yüklerin, maliyetlerin düşürülmesi veya kaldırılması gerektiğini söyledi. Ağbal, işlem maliyetlerinde Türkiye’nin Dubai, Londra, Frankfurt gibi merkezlerle aynı hatta bu merkezlerden daha rekabetçi olması gerektiğini ifade etti. İstanbul’un bu alanda bir merkez olması için diğer ülkelerdeki rakibi olabilecek merkezlerle aynı özelliklere sahip olması gerektiğine dikkati çeken Ağbal “Burada işin kurumsal boyutu var. İstanbul Finans Merkezi Projesi içerisinde, finansal sistemi oluşturan kurumların yapıları, işleyişine ilişkin çok daha liberal, daha serbest piyasa ekonomisine dayalı düzenlemeler yapmamız gerekiyor” diye konuştu.