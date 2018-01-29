Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya üzüm üretiminin 2016’da 77,5 milyon ton olarak gerçekleştiğine değinen Bayraktar, üzümde 14,8 milyon tonluk üretimiyle Çin’in ilk sırayı aldığını belirtti. Bayraktar, üzüm üretiminde 4 milyon tonla dünyada altıncı sırada bulunan Türkiye’nin, dünya üretiminin yüzde 5,2’sini karşıladığını ifade etti.