Dünya üzüm üretiminin 2016’da 77,5 milyon ton olarak gerçekleştiğine değinen Bayraktar, üzümde 14,8 milyon tonluk üretimiyle Çin’in ilk sırayı aldığını belirtti. Bayraktar, üzüm üretiminde 4 milyon tonla dünyada altıncı sırada bulunan Türkiye’nin, dünya üretiminin yüzde 5,2’sini karşıladığını ifade etti.
Türk üzümü 102 ülkede
29.01.2018 - 04:58 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 04:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, 7 bin yıllık bağcılık geleneğine sahip Türkiye’den 102 ülkeye üzüm ihraç edildiğini söyledi.
Etiketler : üzüm,
539860 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/539860.aspx
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