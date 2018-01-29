Holdingten yapılan yazılı açıklamada atamanın Meral Erdenk Kurdaş’in kendi isteğiyle ayrılma kararını takiben yapıldığı belirtildi. Timur, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü ve Sabancı Üniversitesi Enerji ve Teknoloji Yönetimi Master Programı mezunu...
Sabancı’da İK Timur’a emanet
29.01.2018 - 04:59 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 05:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sabancı Holding İnsan Kaynakları (İK) Grup Başkanlığı’na Enerjisa’da İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Başkanı olarak çalışan Hakan Timur atandı.
Etiketler : hakan timur,sabacı sa,
539861 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/539861.aspx
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