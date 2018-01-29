Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Holdingten yapılan yazılı açıklamada atamanın Meral Erdenk Kurdaş’in kendi isteğiyle ayrılma kararını takiben yapıldığı belirtildi. Timur, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü ve Sabancı Üniversitesi Enerji ve Teknoloji Yönetimi Master Programı mezunu...