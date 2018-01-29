Şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Ingvar Kamprad’ın Smaland bölgesinde bulunan evinde hayatını kaybettiği duyuruldu. Smaland bölgesinde 1926 yılında doğan Ingvar Kamprad, 1943 yılında ilk IKEA mobilya mağazasını açmıştı.
IKEA’nın sahibi hayatını kaybetti
29.01.2018 - 05:00 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 05:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyanın sayılı zenginlerinden sayılan, İsveçli mobilya devi IKEA’nın kurucusu milyarder Ingvar Kamprad, 91 yaşında hayatını kaybetti.
Etiketler : Ingvar Kamprad,ikea,
539862 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/539862.aspx
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