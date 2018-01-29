Şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Ingvar Kamprad’ın Smaland bölgesinde bulunan evinde hayatını kaybettiği duyuruldu. Smaland bölgesinde 1926 yılında doğan Ingvar Kamprad, 1943 yılında ilk IKEA mobilya mağazasını açmıştı.