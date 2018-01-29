Suriye sınırında bulunan il ve ilçelerdeki bölge esnafının vergi, prim borçları ile banka kredilerinin taksit ödemelerinin en az 6 ay süreyle faizsiz ertelenmesi gerektiğini belirten Palandöken “Ayrıca, bölgede terörden zarar gören esnafa 2 yıl vadeli sıfır faizli kredi verilmeli” dedi.
TESK Başkanı: Terör mağdurunun borcu ertelensin
29.01.2018 - 05:02 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 05:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı’nı tüm bölge halkının ve esnafın desteklediğini söyledi.
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539863 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/539863.aspx
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