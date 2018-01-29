Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye sınırında bulunan il ve ilçelerdeki bölge esnafının vergi, prim borçları ile banka kredilerinin taksit ödemelerinin en az 6 ay süreyle faizsiz ertelenmesi gerektiğini belirten Palandöken “Ayrıca, bölgede terörden zarar gören esnafa 2 yıl vadeli sıfır faizli kredi verilmeli” dedi.