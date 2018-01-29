Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamsi ihracatında 2 milyon 861 bin 982 dolarla Fransa ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 2 milyon 313 bin 668 dolarlık ihracatla Belçika, 1 milyon 16 bin 157 dolarlık ihracatla da ABD takip etti. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye genelinde geçen yıl hamsi ihracatının önceki yıla oranla değerde yüzde 8 arttığını vurguladı.