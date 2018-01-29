Hamsi ihracatında 2 milyon 861 bin 982 dolarla Fransa ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 2 milyon 313 bin 668 dolarlık ihracatla Belçika, 1 milyon 16 bin 157 dolarlık ihracatla da ABD takip etti. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye genelinde geçen yıl hamsi ihracatının önceki yıla oranla değerde yüzde 8 arttığını vurguladı.
9 milyon dolarlık hamsi ihracatı
29.01.2018 - 05:03 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 05:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’den geçen yıl 22 ülkeye yapılan hamsi ihracatından 9 milyon 254 bin 436 dolar gelir elde edildi.
Etiketler : hamsi,hamsi ihracat,
539864 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/539864.aspx
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