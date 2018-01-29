Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize'nin Kaçkar dağlarına, Türkiye'nin en büyük kayak tesisin yapılması için proje hazırlandı. Türkiye’nin 3 bin 937 metre ile dördüncü yüksek dağı olan Kaçkarlar'ın önemli turizm potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Rize Valisi Erdoğan Bektaş, 37 kilometrelik hat uzunluğu olan Türkiye'nin en büyük kayak tesisi projesini, hazırlanan maket üzerinden değerlendirdi.

Ayder Yaylası'ndaki kayak projesi üzerinde yaklaşık 1,5 yıldır çalıştıklarını anlatan Bektaş, "Profesyonel ekipler ile tartışarak, projenin nihai şeklini vermiş olduk. Bu proje, bir merkezden yola çıkarak, 3 ayrı vadide kayak yapma şansı sunan Türkiye'nin en güzel ve en büyük kayak projesi. Türkiye'de bugüne kadar düşünülmüş, tasarlanmış aşağı yukarı bütün projeleri biliyorum. Bu proje en güzeli, en büyüğü ve en çeşitlisi olacak" dedi.



'YAP- İŞLET- DEVRET MODELİ İLE GERÇEKLEŞECEK'

Projenin, Kaçkar dağlarının kendilerine sunduğu imkânların değerlendirilmesinin ürünü olduğunu kaydeden Vali Bektaş, "Proje şekillendi. İhale için Meclis'ten yetkiyi aldık. İlgili mekanik tesis üreten firmaların da onayından geçtik. Projeyi yap- işlet- devret modeli ile vermek istiyoruz" diye konuştu.

Projenin ihale sürecinin kısa sürede başlayacağını duyuran Rize Valisi Bektaş, şunları söyledi: “ Biz hazırız. Belli şeyler bekleniyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza son bir defa onayını almak için projemizi sunacağız. Projenin üst yapısı ile birlikte maliyeti yaklaşık 100 milyon euro ancak uzun süreçli bir proje. 3 etaptan oluşuyor. 3+3+3 şeklinde 9 yıllık bir süreç öngörüyoruz ve 1'inci etabın çok hızlı geri dönüşleri olabileceği için bunu finansa edenlerin 2'nci ve 3'üncü etap için gerekli maliyeti çıkartabileceği düşünülüyor. Bizim için çok önemli olan yap- işlet- devret modeli ile yol alma imkanı bulursak artık projeye gerçekleşmiş gözü ile bakabiliriz. Aksi halde başka seçenekler üzerinde duracağız.”