Kapalıçarşı'da 3,7560 liradan alınan dolar, 3,7580 liradan satılıyor. 4,6640 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,6660 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7560 lira, avronun satış fiyatı ise 4,6690 lira olmuştu.
Dolar bugün ne kadar? (29 Ocak dolar, euro fiyatları)
29.01.2018 - 09:09 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 09:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul serbest piyasada dolar 3,7580 liradan, avro 4,6660 liradan haftaya başladı.
Etiketler : dolar,29 ocak döviz,
539892 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/539892.aspx
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