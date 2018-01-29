Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapalıçarşı'da 3,7560 liradan alınan dolar, 3,7580 liradan satılıyor. 4,6640 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,6660 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7560 lira, avronun satış fiyatı ise 4,6690 lira olmuştu.