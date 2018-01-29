Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cuma günü altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 162,8 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 163 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.090 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sınırlı da olsa satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise 1.347 dolar civarında işlem görüyor.

Uzmanlar, bu hafta veri akışının yoğun olmasından dolayı altın fiyatlarının dalgalı bir seyir izleyebileceğini ifade ederek, geçen hafta düşüş eğilimi öne çıkan dolar endeksinin bu hafta toparlayabileceğini, bu durumda ons altında satış baskısının artabileceğini belirtti.