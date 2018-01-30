Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Piyango sorgulama 2018 yılı için yine heyecan dorukta. Milli Piyango bileti alanlar Milli Piyango çekiliş sonuçları belli olur olmaz; Milli Piyango sorgulama işlemlerinin nereden yapılacağını merak ediyor. Akşam saatlerinde çekilişi yapılacak olan Milli Piyango sonuçları belli olur olmaz bu haberde yer alacak ve Milli Piyango tam listesine de buradan ulaşabilirsiniz. Milli Piyango gişelerinde uzun kuyruklar oluşturup, bir bilet alarak zengin olma hayalini kuranlar Milli Piyango çekiliş sonuçlarını merak içerisinde bekliyor. İşte 29 Ocak Milli Piyango çekiliş sonuçları ile ilgili merak ettikleriniz...

29 Ocak Milli Piyango çekiliş sonuçlarını sorgulamak için tıklayın

29-01-2018 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, ANKARA-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

033443

300000 TL ikramiye kazanan numaralar

247110

30000 TL ikramiye kazanan numaralar

023245 113974 222032

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

046120 157025 192206 305583 661227

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

003639 039454 041020 090872 099058 169845

194785 247677 292537 294574 306285 333285

366099 407331 416411 421473 531719 635361

641018 685580

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

011098 020619 029117 030782 039338 050612

052552 064199 073465 083145 093329 101055

101716 107941 111003 112558 127833 131098

139094 142575 143190 145325 147034 174322

177876 191250 203906 210491 211937 213077

213957 222062 233101 233463 240740 250269

262353 265202 266878 274553 281416 281870

284061 298253 303654 313491 315383 324025

333499 338255 346269 347225 348703 350307

353504 366417 373881 374161 377103 385119

405795 408761 410504 423209 423379 428716

433712 434213 435365 436888 464622 476319

486766 493123 495179 509079 528714 554699

559702 568581 570081 582826 587659 602311

603199 604468 613291 616437 618971 631022

634085 643526 648888 658264 658706 666102

669522 669839 678230 678931

300 TL ikramiye kazanan numaralar

000145 011015 015805 021745 024396 026184

027008 031886 040902 050419 050704 052815

061084 067382 068183 068339 073047 074025

084859 085122 090653 092240 097675 098401

112057 112644 115879 124090 130471 131903

132782 140591 149196 152185 161135 168392

171900 174679 178908 185767 190704 192705

202010 211635 211647 212469 215630 216108

216886 218285 219223 220932 226707 233455

236468 248017 248879 255495 269206 276466

292271 307093 309766 309969 312562 320375

336952 337892 346855 355064 357085 357205

368016 371625 372636 373965 377644 378289

378574 378750 380285 399014 400131 403007

403394 412242 414305 416398 422869 424021

427755 431557 434241 442130 446521 451061

452782 457020 458072 461498 473613 476905

480359 493311 493944 494305 496035 499217

500704 513705 515076 515476 517772 526480

527027 529732 530617 534905 535330 538205

540454 541409 549229 556832 570548 575519

576035 576639 587410 588515 590817 596446

600425 602202 606697 615328 617459 622354

624042 625005 629622 634494 635378 637037

641342 651029 655351 661544 664879 682991

Son 5 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

02493 03143 04432 04664 06402 08429

08453 11633 11665 11789 23253 27619

27741 30644 31210 34105 35370 35674

38921 42067 42221 43001 44562 47795

47937 49465 50307 51261 56704 58442

63261 63335 65818 70127 71295 71379

71815 72765 75587 76792 79582 80092

84797 87903 93606 93938 95215 95820

96198 99131

Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

0546 1126 1964 2974 3026 3678

3763 3901 4001 4183 4267 4832

4995 6237 6585 7290 8660 9167

9771 9918

Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

022 115 406 525 720 731

742 825 880 951

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

25 31 35 43 70 82

95

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

1 7

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

003443 013443 023443 030443 031443 032443

033043 033143 033243 033343 033403 033413

033423 033433 033440 033441 033442 033444

033445 033446 033447 033448 033449 033453

033463 033473 033483 033493 033543 033643

033743 033843 033943 034443 035443 036443

037443 038443 039443 043443 053443 063443

073443 083443 093443 133443 233443 333443

433443 533443 633443

MİLLİ PİYANGO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR



Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.

0 : 4

1 : 8

2 : 10

3 : 17

4 : 4

5 : 7

6 : 4

7 : 9

8 : 8

9 : 6

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?



Milli Piyango çekilişinde ikramiye almaya hak kazanan talihliler arasından; son 3 rakama kadar olan ikramiyelerin ödemeleri sabit bayiler ya da gezici bayiler tarafından gerçekleştirilir. Milli Piyango İdaresi tarafından yetkisi bulunan bayiler, son dört rakam ve son beş rakama ait ikramiyeleri de ödeyebilirler. İdare tarafından belirlenmiş olan sayılar dışındaki ikramiye ödemeleri, bayilerin yetki alanları dışında kalır. Baş bayiler ve sanal ortam bayileri, Milli Piyango İdaresi ile imzalanan sözleşme kapsamında belirlenen miktar doğrultusunda ödeme yapabilirler.

Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişlerinde bilet kupürüne bakılmadan 1 milyon lira ve üzerindeki ikramiyeler ile diğer çekilişlere ait olan büyük ikramiyeler sadece Milli Piyango İdaresi tarafından ödenir. Bu tutarların altında kalan ikramiyeler, Milli Piyango İdaresi’nin şubelerinden ödenir. İdare tarafından gerekli görülen durumlarda talihlilere yapılacak ödeme miktarları arttırılabilir ya da azaltılabilir.



MİLLİ PİYANGO HAKKINDA



18 yaşından küçük olanlar Milli Piyango çekilişlerine katılamazlar. Katılsalar bile ikramiye ödemesi yapılmaz. Çekiliş ile kazanılan ikramiyelerin bir yıl içinde alınması gerekir. Bir yıl içerisinde alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme işlemi gerçekleştirilmez. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler, Milli Piyango İdaresi’ne gelir olarak kayıt edilir. Zaman aşımı süresi, resmi tatile ya da hafta sonuna denk gelirse ilk iş günü mesai saati bitene kadar talihlilere ikramiye ödemesi yapılır.



Talihlilere ikramiye ödemesinin yapılabilmesi için; ikramiye tutarı, biletin seri numarası, fiyatı tam olarak görünmeli ve okunmalıdır. Bilet üzerinde kopma ya da yırtılma olsa bile rakamlar okunur halde oldukça ikramiye ödemesi yapılır.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI - 19 OCAK

Milli Piyango çekilişi sonuçlarına göre 4000000 TL ikramiye kazanan numaralar sırasıyla şu şekildeydi: 8 - 0 - 8 - 4 - 2 - 3

400000 TL ikramiye kazanan numaralar

Milli Piyango'nun 19 Ocak çekilişinde 400000 TL ikramiye kazandıran rakamlar 375262 oldu.

40000 TL ikramiye kazanan numaralar

Milli Piyango'nun 19 Ocak çekilişinde 40000 TL ikramiye kazandıran rakamlar 068797 481061 875481 oldu.

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

İkramiye tutarına göre 20000 TL kazandıran numaralar ise 084583 163653 254276 327927 551925 oldu.

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

065266 162092 183427 189958 244674 282176

332858 394837 453711 508500 528541 673818

782841 798252 832236 853047 854823 884421

954451 964928

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

005579 035560 040447 046083 076654 095796

097976 111100 118554 127326 141193 147655

163801 165020 182742 191914 202337 222003

223471 224537 229673 243080 248743 260878

266119 289899 290833 301296 325539 335395

341026 351294 353188 363267 363938 366811

373803 426665 429981 445750 448497 456165

464570 469610 470566 474645 475394 476512

489001 497519 530908 532913 536304 542337

552377 557321 560853 561432 563957 567072

581110 605089 612627 643132 646384 653407

670928 671304 698427 700052 711924 712383

733051 736021 741641 745092 750223 750334

752213 754300 757874 761912 770390 771916

787966 791501 832155 835023 837895 860050

867132 902888 914118 917156 944058 956777

959571 974893 976096 996316

500 TL ikramiye kazanan numaralar

020343 035612 037350 063700 070291 071873

072466 074543 075986 083082 090517 093939

096795 098742 103348 105026 106749 113060

113868 120826 125485 126123 133119 136037

150237 153067 163218 196883 214920 242919

245074 246361 252280 254341 273762 274431

277756 280918 284748 292579 296184 305285

313357 320703 327383 331503 343200 344483

353456 359791 369151 385312 386565 394695

395907 398518 402228 413400 423474 442718

444352 447345 448934 459089 464193 465500

465854 467674 473796 476181 476236 486491

495444 498056 500687 510714 523689 536895

539594 547290 553125 553311 560735 563162

565781 573654 576549 586300 596959 605359

606768 612304 615869 625265 626216 649562

656014 665360 672542 672568 672781 673928

676452 677830 715842 725291 726622 734781

745861 747915 748079 752052 771386 772716

777018 779056 779913 782269 788644 795492

826970 827663 841756 843577 861731 872289

879344 879852 881135 887078 904595 905498

912551 916264 916722 925800 927508 928793

936630 942952 945816 945927 948594 950144

957212 963779 964537 964638 967247 988884

Son 5 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

00711 01058 09054 15751 17109 17612

18301 20056 20453 21666 22142 22760

23955 27426 30443 31348 32053 33171

33267 35140 35832 36278 46659 48975

51518 55989 56347 59859 60018 61634

63297 63363 65436 65522 73181 73815

73888 74447 77324 77547 78435 80173

83876 86496 87979 88989 90194 95204

96885 99003

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

2035 2177 2369 2909 3095 4006

4069 5407 5649 5762 5854 6481

6747 7307 7332 7751 8000 8562

9148 9487

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

096 172 377 485 492 532

618 656 823 834 889 933

Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

14 28 56 59 62 66

72 84

Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar

0 9

4000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

008423 108423 208423 308423 408423 508423

608423 708423 800423 801423 802423 803423

804423 805423 806423 807423 808023 808123

808223 808323 808403 808413 808420 808421

808422 808424 808425 808426 808427 808428

808429 808433 808443 808453 808463 808473

808483 808493 808523 808623 808723 808823

808923 809423 818423 828423 838423 848423

858423 868423 878423 888423 898423 908423

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, ANTALYA-MERKEZ, BURSA-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ

MİLLİ PİYANGO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresine ait tüm çekilişler oluşturulan çekiliş heyeti tarafından, noter huzurunda basın ve kamuoyuna açık olarak; Milli Piyango'nun büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18.00'de millipiyango.gov.tr adresinden canlı yayınlanıyor.

Oyun planlarına göre Milli Piyango çekilişi her ayın 9, 19, 29'unda ve belirtilecek özel çekiliş tarihleri ile 31 Aralık günü Yılbaşı Özel Çekilişi yapılır.

Çekiliş heyeti çekiliş küre veya kürelerinin çekilişe hazır olup olmadığını ve küreye konulacak topları kontrol eder. Milli Piyango bileti çekilişlerinde biletlerin numara sayısına göre en fazla 6 veya 7 küre kullanılır. Her küreye teker teker ve gösterilmek suretiyle 0'dan 9'a kadar toplar atılır. Kullanılan toplar 6,7 cm. ve ağırlığı 165 gr olup, M.K.E. kurumuna dökme lastikten yaptırılmaktadır. Çekiliş topları çelik kasalarda saklanmaktadır.

Kürenin başında görev verilecek ve çekilişe yardımcı personel, çekiliş başlamadan önce hazır bulundurulur.

İkramiye kazanan numaralar anında belirlenir, kayıt ve tutanakları noterle beraber düzenlenip, çekiliş heyetince sistem merkezine iletilir.