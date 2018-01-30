Milli Piyango sorgulama 2018 yılı için yine heyecan dorukta. Milli Piyango bileti alanlar Milli Piyango çekiliş sonuçları belli olur olmaz; Milli Piyango sorgulama işlemlerinin nereden yapılacağını merak ediyor. Akşam saatlerinde çekilişi yapılacak olan Milli Piyango sonuçları belli olur olmaz bu haberde yer alacak ve Milli Piyango tam listesine de buradan ulaşabilirsiniz. Milli Piyango gişelerinde uzun kuyruklar oluşturup, bir bilet alarak zengin olma hayalini kuranlar Milli Piyango çekiliş sonuçlarını merak içerisinde bekliyor. İşte 29 Ocak Milli Piyango çekiliş sonuçları ile ilgili merak ettikleriniz...
29 Ocak Milli Piyango çekiliş sonuçlarını sorgulamak için tıklayın
29-01-2018 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, ANKARA-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ
3000000 TL ikramiye kazanan numaralar
033443
300000 TL ikramiye kazanan numaralar
247110
30000 TL ikramiye kazanan numaralar
023245 113974 222032
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
046120 157025 192206 305583 661227
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
003639 039454 041020 090872 099058 169845
194785 247677 292537 294574 306285 333285
366099 407331 416411 421473 531719 635361
641018 685580
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
011098 020619 029117 030782 039338 050612
052552 064199 073465 083145 093329 101055
101716 107941 111003 112558 127833 131098
139094 142575 143190 145325 147034 174322
177876 191250 203906 210491 211937 213077
213957 222062 233101 233463 240740 250269
262353 265202 266878 274553 281416 281870
284061 298253 303654 313491 315383 324025
333499 338255 346269 347225 348703 350307
353504 366417 373881 374161 377103 385119
405795 408761 410504 423209 423379 428716
433712 434213 435365 436888 464622 476319
486766 493123 495179 509079 528714 554699
559702 568581 570081 582826 587659 602311
603199 604468 613291 616437 618971 631022
634085 643526 648888 658264 658706 666102
669522 669839 678230 678931
300 TL ikramiye kazanan numaralar
000145 011015 015805 021745 024396 026184
027008 031886 040902 050419 050704 052815
061084 067382 068183 068339 073047 074025
084859 085122 090653 092240 097675 098401
112057 112644 115879 124090 130471 131903
132782 140591 149196 152185 161135 168392
171900 174679 178908 185767 190704 192705
202010 211635 211647 212469 215630 216108
216886 218285 219223 220932 226707 233455
236468 248017 248879 255495 269206 276466
292271 307093 309766 309969 312562 320375
336952 337892 346855 355064 357085 357205
368016 371625 372636 373965 377644 378289
378574 378750 380285 399014 400131 403007
403394 412242 414305 416398 422869 424021
427755 431557 434241 442130 446521 451061
452782 457020 458072 461498 473613 476905
480359 493311 493944 494305 496035 499217
500704 513705 515076 515476 517772 526480
527027 529732 530617 534905 535330 538205
540454 541409 549229 556832 570548 575519
576035 576639 587410 588515 590817 596446
600425 602202 606697 615328 617459 622354
624042 625005 629622 634494 635378 637037
641342 651029 655351 661544 664879 682991
Son 5 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
02493 03143 04432 04664 06402 08429
08453 11633 11665 11789 23253 27619
27741 30644 31210 34105 35370 35674
38921 42067 42221 43001 44562 47795
47937 49465 50307 51261 56704 58442
63261 63335 65818 70127 71295 71379
71815 72765 75587 76792 79582 80092
84797 87903 93606 93938 95215 95820
96198 99131
Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
0546 1126 1964 2974 3026 3678
3763 3901 4001 4183 4267 4832
4995 6237 6585 7290 8660 9167
9771 9918
Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar
022 115 406 525 720 731
742 825 880 951
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
25 31 35 43 70 82
95
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
1 7
3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
003443 013443 023443 030443 031443 032443
033043 033143 033243 033343 033403 033413
033423 033433 033440 033441 033442 033444
033445 033446 033447 033448 033449 033453
033463 033473 033483 033493 033543 033643
033743 033843 033943 034443 035443 036443
037443 038443 039443 043443 053443 063443
073443 083443 093443 133443 233443 333443
433443 533443 633443
MİLLİ PİYANGO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR
Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.
0 : 4
1 : 8
2 : 10
3 : 17
4 : 4
5 : 7
6 : 4
7 : 9
8 : 8
9 : 6
MİLLİ PİYANGO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?
Milli Piyango çekilişinde ikramiye almaya hak kazanan talihliler arasından; son 3 rakama kadar olan ikramiyelerin ödemeleri sabit bayiler ya da gezici bayiler tarafından gerçekleştirilir. Milli Piyango İdaresi tarafından yetkisi bulunan bayiler, son dört rakam ve son beş rakama ait ikramiyeleri de ödeyebilirler. İdare tarafından belirlenmiş olan sayılar dışındaki ikramiye ödemeleri, bayilerin yetki alanları dışında kalır. Baş bayiler ve sanal ortam bayileri, Milli Piyango İdaresi ile imzalanan sözleşme kapsamında belirlenen miktar doğrultusunda ödeme yapabilirler.
Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişlerinde bilet kupürüne bakılmadan 1 milyon lira ve üzerindeki ikramiyeler ile diğer çekilişlere ait olan büyük ikramiyeler sadece Milli Piyango İdaresi tarafından ödenir. Bu tutarların altında kalan ikramiyeler, Milli Piyango İdaresi’nin şubelerinden ödenir. İdare tarafından gerekli görülen durumlarda talihlilere yapılacak ödeme miktarları arttırılabilir ya da azaltılabilir.
MİLLİ PİYANGO HAKKINDA
18 yaşından küçük olanlar Milli Piyango çekilişlerine katılamazlar. Katılsalar bile ikramiye ödemesi yapılmaz. Çekiliş ile kazanılan ikramiyelerin bir yıl içinde alınması gerekir. Bir yıl içerisinde alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme işlemi gerçekleştirilmez. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler, Milli Piyango İdaresi’ne gelir olarak kayıt edilir. Zaman aşımı süresi, resmi tatile ya da hafta sonuna denk gelirse ilk iş günü mesai saati bitene kadar talihlilere ikramiye ödemesi yapılır.
Talihlilere ikramiye ödemesinin yapılabilmesi için; ikramiye tutarı, biletin seri numarası, fiyatı tam olarak görünmeli ve okunmalıdır. Bilet üzerinde kopma ya da yırtılma olsa bile rakamlar okunur halde oldukça ikramiye ödemesi yapılır.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI - 19 OCAK
Milli Piyango çekilişi sonuçlarına göre 4000000 TL ikramiye kazanan numaralar sırasıyla şu şekildeydi: 8 - 0 - 8 - 4 - 2 - 3
400000 TL ikramiye kazanan numaralar
Milli Piyango'nun 19 Ocak çekilişinde 400000 TL ikramiye kazandıran rakamlar 375262 oldu.
40000 TL ikramiye kazanan numaralar
Milli Piyango'nun 19 Ocak çekilişinde 40000 TL ikramiye kazandıran rakamlar 068797 481061 875481 oldu.
20000 TL ikramiye kazanan numaralar
İkramiye tutarına göre 20000 TL kazandıran numaralar ise 084583 163653 254276 327927 551925 oldu.
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
065266 162092 183427 189958 244674 282176
332858 394837 453711 508500 528541 673818
782841 798252 832236 853047 854823 884421
954451 964928
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
005579 035560 040447 046083 076654 095796
097976 111100 118554 127326 141193 147655
163801 165020 182742 191914 202337 222003
223471 224537 229673 243080 248743 260878
266119 289899 290833 301296 325539 335395
341026 351294 353188 363267 363938 366811
373803 426665 429981 445750 448497 456165
464570 469610 470566 474645 475394 476512
489001 497519 530908 532913 536304 542337
552377 557321 560853 561432 563957 567072
581110 605089 612627 643132 646384 653407
670928 671304 698427 700052 711924 712383
733051 736021 741641 745092 750223 750334
752213 754300 757874 761912 770390 771916
787966 791501 832155 835023 837895 860050
867132 902888 914118 917156 944058 956777
959571 974893 976096 996316
500 TL ikramiye kazanan numaralar
020343 035612 037350 063700 070291 071873
072466 074543 075986 083082 090517 093939
096795 098742 103348 105026 106749 113060
113868 120826 125485 126123 133119 136037
150237 153067 163218 196883 214920 242919
245074 246361 252280 254341 273762 274431
277756 280918 284748 292579 296184 305285
313357 320703 327383 331503 343200 344483
353456 359791 369151 385312 386565 394695
395907 398518 402228 413400 423474 442718
444352 447345 448934 459089 464193 465500
465854 467674 473796 476181 476236 486491
495444 498056 500687 510714 523689 536895
539594 547290 553125 553311 560735 563162
565781 573654 576549 586300 596959 605359
606768 612304 615869 625265 626216 649562
656014 665360 672542 672568 672781 673928
676452 677830 715842 725291 726622 734781
745861 747915 748079 752052 771386 772716
777018 779056 779913 782269 788644 795492
826970 827663 841756 843577 861731 872289
879344 879852 881135 887078 904595 905498
912551 916264 916722 925800 927508 928793
936630 942952 945816 945927 948594 950144
957212 963779 964537 964638 967247 988884
Son 5 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
00711 01058 09054 15751 17109 17612
18301 20056 20453 21666 22142 22760
23955 27426 30443 31348 32053 33171
33267 35140 35832 36278 46659 48975
51518 55989 56347 59859 60018 61634
63297 63363 65436 65522 73181 73815
73888 74447 77324 77547 78435 80173
83876 86496 87979 88989 90194 95204
96885 99003
Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
2035 2177 2369 2909 3095 4006
4069 5407 5649 5762 5854 6481
6747 7307 7332 7751 8000 8562
9148 9487
Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
096 172 377 485 492 532
618 656 823 834 889 933
Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar
14 28 56 59 62 66
72 84
Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar
0 9
4000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
008423 108423 208423 308423 408423 508423
608423 708423 800423 801423 802423 803423
804423 805423 806423 807423 808023 808123
808223 808323 808403 808413 808420 808421
808422 808424 808425 808426 808427 808428
808429 808433 808443 808453 808463 808473
808483 808493 808523 808623 808723 808823
808923 809423 818423 828423 838423 848423
858423 868423 878423 888423 898423 908423
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, ANTALYA-MERKEZ, BURSA-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ
MİLLİ PİYANGO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?
Milli Piyango İdaresine ait tüm çekilişler oluşturulan çekiliş heyeti tarafından, noter huzurunda basın ve kamuoyuna açık olarak; Milli Piyango'nun büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18.00'de millipiyango.gov.tr adresinden canlı yayınlanıyor.
Oyun planlarına göre Milli Piyango çekilişi her ayın 9, 19, 29'unda ve belirtilecek özel çekiliş tarihleri ile 31 Aralık günü Yılbaşı Özel Çekilişi yapılır.
Çekiliş heyeti çekiliş küre veya kürelerinin çekilişe hazır olup olmadığını ve küreye konulacak topları kontrol eder. Milli Piyango bileti çekilişlerinde biletlerin numara sayısına göre en fazla 6 veya 7 küre kullanılır. Her küreye teker teker ve gösterilmek suretiyle 0'dan 9'a kadar toplar atılır. Kullanılan toplar 6,7 cm. ve ağırlığı 165 gr olup, M.K.E. kurumuna dökme lastikten yaptırılmaktadır. Çekiliş topları çelik kasalarda saklanmaktadır.
Kürenin başında görev verilecek ve çekilişe yardımcı personel, çekiliş başlamadan önce hazır bulundurulur.
İkramiye kazanan numaralar anında belirlenir, kayıt ve tutanakları noterle beraber düzenlenip, çekiliş heyetince sistem merkezine iletilir.