Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara-Kars arası sefer yapan Doğu Ekspresi’nde yoğunluk yarıyıl tatili nedeni ile iki katına çıktı. Yolcular seferleri sırasında sipariş ettikleri cağ kebapları, Erzurumlu kebapçıların yüzünü güldürdü. Vatandaş durağa yaklaştıkları sırada cağ kebabı dükkanlarını arayıp sipariş veriyorlar. Sözcü'den Derin Gökçek'in haberine göre trenin durağa yaklaşmasına 15 dakika kala ise verdikleri sipariş restorandan yola çıkıyor. Siparişi getiren kişi gelen yolcuyu durakta bekliyor, trenin gelmesiyle birlikte kişiyi telefonla arayıp beklediği yeri söylüyor ve kişi gelip kebabını alıyor.

SATIŞLARI ETKİLEDİĞİ AŞİKAR

Neredeyse her dükkanın satışını etkileyen yolcular Erzurum’a geldiklerinde cağ kebabı yemeden gitmiyor. Erzurum’un 40 yıllık kebapçısı Ahmet Nalkıran telefon açıp istasyona 60 adet dürüm isteyen bir müşterisi bile olduğunu söylüyor.

Ahmet Usta “Herkes bütçesine göre sipariş veriyor. Kimi 1 adet kimi 60 adet ama trenin satışlarımızı etkilediği aşikar.” diyor.

ERZİNCAN’DAN SİPARİŞ ALIYORUZ

Gel Gör kebap’ın işletme sahibi Şakir Aktaş sozcu’ye yaptığı açıklamada, “Doğu Ekspres treninin bize katkısı çok. Trendeki vatandaşlar Ankara yönünden geliyorsa Erzincan’dan sipariş vermeye başlıyorlar. Eğer Kars yönünden geliyor ise de Hasan Kale’den siparişleri alıyoruz. Tren sayesinde neredeyse 100 adet daha fazla cağ satıyoruz. Bir cağ kebabının fiyatı ise 9 TL . Genellikle Erzurum’da bu fiyattan satış yapıyoruz.” dedi.

KEBAP İÇİN UÇUŞUYORLAR

Trendeki vatandaşların dürüm cağ kebabına uçuştuklarını dile getiren Aksu Cağ Kebabı lokantasının sahibi Cabbar Erdoğan, “Trendekiler 1 cağ kebabı için uçuşuyor. Tren gelmeden 10 dakika önce siparişi yola çıkarıyoruz. Gelen vatandaşta sıcak sıcak yiyebiliyor. Paket yaptırıp memleketine bile götüren var.” diyor. Erdoğan Doğu Ekspresi’nde yaşanan talep patlaması sayesinde günde 80-90 arası daha fazla dürüm sattığını belirtiyor.

12 BİN KİŞİ SIRADA

Sosyal medya sayesinde trene ilginin artmasıyla Doğu Ekspresi’ne daha güçlü lokomotif ve 6 vagon eklendi. Biletleri günler öncesinden satışa çıkan trene 12 bin bilet talebi bulunuyor.