Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük ikramiyeyi kazanma şansı en çok olan On Numara’da haftanın sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi Ankara Balgat binasında gerçekleştirilen çekiliş ile canlı yayında ve noter huzurunda 29 Ocak On Numara sonuçları duyuruldu. Şanslı yirmi iki rakamı haberimizden öğrenebilirsiniz. On Numara oyunu, 80 rakamdan 10 tanesi işaretlenerek oynanıyor. Sonuçlara göre çekilen 22 rakamdan 10 tanesini doğru tahmin edenler büyük ikramiyeyi kazanıyor. Bu oyunda çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. İşte MPİ çekiliş sonucu sorgulama (mpi.gov.tr) ve On Numara sonuçlarına göre kazandıran numaralar…

On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi 3 kişi kazandı. Antalya, Bursa ve Balıkesir’den 3 vatandaşımız zenginliğe doğru adım attı. Kişi başı 118 bin lira ikramiye düştü. 9 bilenler ise 2 bin 486 lira kazandılar.

29 OCAK ON NUMARA SONUÇLARI

MPİ On Numara çekiliş sonuçlarını canlı yayın ile 21.15’te yayınladı. 22 Ocak çekilişinde şanlı 22 numara resmen belli oldu. İkramiye dağılımı ve büyük ikramiyenin hangi ile çıktığı 22.35’te belli oluyor. Geçen hafta ikramiye ikramiye 13'e bölünmüştü. 808. çekilişi düzenlenen On Numara şans oyununda bu haftaki şanslı numaralar hangileri? İşte haftanın On Numara sonuçları;

2, 3, 18, 20, 22, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 51, 56, 57, 60, 61, 63, 72, 75, 77, 80

ON NUMARA İKRAMİYE Mİ NEREDEN ALIRIM?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.