Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asya ve Avrupa kıtasını deniz tabanının altından birleştiren tek kara yolu olan Avrasya Tüneli’nin, birinci işletme yılı faaliyet sonuçları açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin verileri baz alınarak yapılan analize göre, tünel ilk yılında sürücülere ve ekonomiye kazançlarını ortaya koyması bakımından önem taşıyor. Atatürk Havalimanı-Kozyatağı koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, geçtiğimiz yıl ekonomiye; 23 milyon saat ile 895 milyon liralık zaman, 30 bin ton az tüketim ile 286 milyon liralık yakıt, 18 bin ton CO2 azalımı ile 23 milyon liralık emisyon, 109 milyon araç-km azalması ile 6,9 milyon liralık kaza maliyeti tasarrufu sağlandı. 2017 yılını 15,6 milyon araç geçişiyle tamamlayan Avrasya Tüneli’nin ekonomiye toplam katkısı, 1,2 milyar TL’ye ulaştı. Çift yönlü günlük seyahatlerinde sürücüler 17,72 TL yakıt ve 25 TL zaman tasarrufu sağladı.

Bu arada 3,3 milyon liralık geçiş ücreti Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’na bağışlandı. Proje kapsamında şehir ile deniz arasındaki yaya bandı genişletildi. Avrupa Yakası’nda bulunan sahil parkına 11 bin 642 adet yeni ağaç dikildi. 2,7 km uzunluğunda bisiklet yolu ve yaya yolları inşa edildi. Oyun ve egzersiz alanları da yenilendi.

15,6 milyon araç geçişi

22 Aralık 2016 - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Avrasya Tüneli’nden 15,6 milyon toplam araç geçişi sağlandı. Açılış tarihinden bu yana 1,8 milyon farklı plakalı araç, iki kıta arasındaki seyahatte Avrasya Tüneli’ni deneyimledi. Tüneli ağırlıklı olarak (%94,6) otomobiller kullandı. Araçların tüneli tercih etme oranı Asya yönünde %52 iken, Avrupa yönünde %48 oldu. Tünelin ulaştığı günlük maksimum araç sayısı, 15 Ekim 2017 tarihinde 65.875...

İki dakikada müdahale

Tünel içinde arızalanan, yakıtı biten, kaza yapan araçlara ortalama 2 dakika 12 saniye içinde müdahale edildi ve ortalama 12 dakika 3 saniye içinde trafik normal seyrine döndürüldü. Bu süreler dünyadaki benzer projelerin ortalamasının da oldukça altında kaldı. Kaza, arıza yapan sürücülere sağlanan hizmetlerden memnuniyet oranı, %98 olarak tespit edildi. Çağrı merkezi tarafından 1 yılda yaklaşık 100 bin çağrı cevaplandırıldı.