Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sistemi kurmaya çalıştıklarını dile getiren Özdemir “Onunla ilgili personel alımlarını yapmaya başladık, devam ediyoruz ve onları eğitiyoruz. Oradaki elektronik sistemler, bagaj sistemleri, yolcuya yapılacak servisler ve bütün sistemlerle ilgili çalışacak arkadaşlar, bir taraftan eğitim alıyorlar. İnşallah açılışa kadar da bu eğitimler devam edecek ve açılış günü de bütün personelimiz hazır olacak” dedi.



1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

1915 Çanakkale Köprüsü’yle ilgili de çalışmaların bütkün hızıyla sürdüğünü vurgulayan Özdemir “Sayın Başbakanımız geçen hafta Çanakkale’ye geldiğinde bizim şantiyemizi ziyaret etti, çalışmaları denetledi ve çalışma hızının ne olduğunu, neler yaptığımızı kendisi gördü. İnşallah dünyanın en uzun köprüsünü de hizmete sunacağız” diye konuştu.