Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya’da, 1989’da tamamlanan ancak hiç kullanılmayan atıl vaziyetteki Vagon Onarım Fabrikası’nda, Türk Kızılayı tarafından 20 milyon dolarlık yatırımla afet barınma sistemleri üretilecek. Fabrikayı ekonomiye kazandırmayı hedefleyen Türk Kızılayı, dünyadaki diğer yardım kuruluşlarının afet barınma sistemleriyle ilgili ihtiyaçlarını karşılamayı planlıyor. Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın, fabrikadan elde edilecek gelirlerin insani yardımlarda kullanılacağını söyledi. Türk Kızılayı’nın büyüdükçe, yardımlarının da artacağını belirten Yalçın “Genel Başkanımız bu fabrikayı uluslararası alanda faaliyet gösterecek, dünyaya hizmet edebilecek organizasyon olarak düşünüyor. Malatya’dan dünyaya ürünler ihraç edeceğiz inşallah. Buraya yapacağımız 20 milyon dolarlık yatırım kente ve ülkeye katkı sağlayacak. Üretilen ürünler dünya pazarına da satılacak” dedi. Yalçın, fabrikada yaklaşık bin 500 kişinin istihdam edileceğini de sözlerine ekledi.