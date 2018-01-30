Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tablet deterjanların yeni ambalajları opak ve mat görünümlü olacak ve çocukların ilgisini çekmeyecek şekilde piyasaya arz edilecek. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, düzenlemenin deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerinin insan sağlığı ve çevre üzerinde meydana gelebilecek olumsuz etkilerine karşı tedbir iç erikli olduğunu belirterek, “Çocukların korunmasına yönelik olarak kapsül deterjanların bir ambalajla satılma zorunluluğu getirilmektedir. Ayrıca bu ambalajların opak ve mat görünümlü olması sağlanarak, çocukların ilgisini çekmeyecek şekilde piyasaya arzı yapılacak ve böylelikle olası kazaların ve zehirlenmelerin önüne geçilebilecektir” değerlendirmesinde bulundu.