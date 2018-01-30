Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mobil ticarette dünyanın en hızlı teslimat yapan uygulaması Getir, bin farklı ürünü ortalama 10 dakikada kullanıcısına ulaştırarak 2017 yılında 5 kat büyüdü. 560 bin İstanbullunun bugüne kadar 3 milyon sipariş verdiği Getir’in yıllık cirosu 100 milyon TL’yi geçti. Şu an bünyesinde bin kişi istihdam eden Getir, 2018’de 4 kat daha büyüyerek 4 bin kişiye iş imkânı sağlamayı hedefliyor. Getir Kurucusu Nazım Salur, bu uygulama ile daha önce yapılmamış bir sistemi hayata geçirdiklerini söyledi. Dünyada siparişi 10 dakikada teslim edecek başka bir mobil uygulamanın olmadığından söz eden Salur “Getir’in yüzde 100 yerli bir uygulama olması bizi gururlandırıyor, gençlerle birlikte Türkiye’den de teknoloji alanında büyük girişimler çıkacağına inancımız tam” dedi.



ÇALIŞANLAR PATRON OLDU

Toplamda 62’ye ulaşan dağıtım merkezi sayısı ile bayilik sistemini hayata geçiren Getir, bayilik anlaşmalarında şirket çalışanlarına öncelik verdi. Bu sayede kadrolu çalışanlar kendi işinin patronu oldu. 400’ü aşkın motosiklet ve 200’ü aşkın araç filosuyla İstanbul nüfusunun yüzde 93’ü Getir’in hizmet alanı içine girdi. Dinamik marka yapısı ile kendini sürekli yenileyen Getir, kişisel kategori güncellemesi ile aranan ürüne hızla ulaşılmasını sağladı. Getir, görme engelli kullanıcılarının da rahatlıkla alışveriş yapabilmesi için uygulamada önemli geliştirmeler yaptı. Güvenlik konusunda tavizi olmayan Getir, Türkiye’de çalışanlarına güvenli sürüş eğitimini zorunlu kılan ilk firma oldu.

Hangi ürün ne kadar sipariş edildi?

6 milyon litre su

1,6 milyon paket dondurma

760 bin adet kahvaltılık ürün

680 bin adet çikolata

135 bin adet evcil hayvan ürünü

43 bin adet bebek bakım ürünü