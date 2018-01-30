Bu yıl hem yabancı hem de yerli turistlerin taleplerinde ciddi artış yaşanacağına dikkati çeken Küçükyılmaz “Tatil sezonunda otellerde boş oda bulmak çok zor olacak” dedi. Küçükyılmaz, yabancı turist sayısının 2018’de yüzde 20 civarında artarak, 38 milyona çıkacağını öngördü. Son 2-3 yılda Türkiye’ye gelmeyerek alternatif ülkelere yönelen Avrupalı turistlerin Türkiye’deki gibi kaliteli ve uygun fiyata hizmet alamadığını dile getiren Küçükyılmaz “Son dönemde biliyorsunuz alınan tedbirler sayesinde Türkiye’de de terör saldırıları gibi istenmeyen olaylar olmuyor. Bu nedenle turistler tekrar Türkiye’ye dönecek” ifadesini kullandı.
Bu yaz tatilinde otel bulmak zor
30.01.2018 - 03:30 | Son Güncelleme: 30.01.2018 - 03:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tatilsepeti.com Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, yerli turist rezervasyonlarında ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 civarında artış olduğunu söyledi.
Etiketler : yaz tatili,rezervasyon,
540064 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/540064.aspx
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