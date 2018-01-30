Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Veriler, 1990 yılında 20 milyon dekar olan bakliyat ekim alanı 7 milyon dekara gerilerken, üretim yüzde 41 düştü. Bu düşüşte Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) bakliyat alım desteğini kesmesinin önemli etkisi olduğunu söyleyen Tarım Ürünleri Hububat, Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği (PAKDER) Başkanı İsmet Aral, “Destek kesilince üretim azaldı. İhtiyaç bu alanda üretimi hızla artıran Kanada, ABD ve Meksika gibi ülkelerden karşılanmaya başladı. Özellikle Kanada devleti mercimekte dünya birincisi oldu ve yüksek verim sonucu maliyeti düşürünce ucuzladı ve yeşil mercimek ihtiyacı artık Kanada’dan karşılanıyor.” dedi. 5 milyarı bakliyat, 3 milyarı pirinç olmak üzere sektör büyüklüğünün 8 milyar lira olduğunu ifade eden Aral, havza bazlı desteklemenin bir an önce başlaması, yıllık üretimi 2 milyon tona çıkarılması gerektiğini ifade etti ve “Bugün bakliyatın değeri hak ettiği yerde değil. Protein kaynağı bu besin grubu çok önemli. Dünya 2050’de 9,5 milyar kişiye ulaşacak ve gıda talebi yüzde 50 artacak. Acil tedbir şart” diye konuştu.