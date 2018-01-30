Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elektrik dağıtım ve perakendeciliğinde Türkiye’nin pazar payı en büyük şirketi Enerjisa Enerji, halka açılıyor. Şirketin halka arzı sayesinde Türkiye’ye 1,3 milyar lira yabancı sermaye gelecek. Şirketin halka arzında yurt dışı kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 85, yurt içi kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 10 ve yurt içi bireysel yatırımcı tahsisatı yüzde 5 olarak açıklandı. Şirketin halka arzı için talep toplama tarihleri 1-2 Şubat 2018 ve fiyat aralığı 6,25-7,50 TL olarak açıklandı. Şirketin yüzde 18’inin halka arzı planlanırken, ek satış opsiyonuyla birlikte oran yüzde 20’ye çıkabilecek. Büyük bölümü yabancı yatırımcıya ayrılan hisseler yoluyla Türkiye’ye 1,3 milar lira yabancı yatırım gelmiş olacak. Halka arz fiyatı göz önüne alındığında ise şirketin 7,4-8,9 milyar lira arasında bir değere sahip olduğu görülüyor. Enerjisa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen, şirketin yabancı ortağı E.ON ile sektöre ve Enerjisa’nın geleceğine güvendiklerini belirterek “1980’lerde başlayan, 2000’lerde ivme kazanan ve serbestleşme sürecinde kritik öneme sahip olan enerji piyasalarına şahitlik eden bir şirketiz. Enerjisa’nın halka arzı ise Türkiye’ye, enerji sektörüne güçlü bakışımızın hikâyesidir.” diye konuştu.



4 KİŞİDEN BİRİ ENERJİSA’DA

Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler de hisselerin önemli bir bölümünün yabancı kurumsal yatırımcıya satılacağını, böylelikle sermaye piyasamızın daha da derinleşmesine katkı sağlamış olacağız. Yabancı yatırımcının sektöre kazandırılmasına vesile olacağız.” dedi. Başkent, Ayedaş ve Toroslar bölgelerinde toplam 14 ilde 20 milyondan fazla kullanıcıya elektrik dağıtım hizmeti verdiklerine dikkat çeken Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler, “Şöyle ki; Türkiye’de her dört kişiden biri elektriğini Enerjisa’dan alıyor. elektrik dağıtım sektöründe yüzde 26, perakende satış ise yüzde 22 pazar payı ve 9 milyon müşteri sayımızla sektörümüzün lideri ve en büyük oyuncusuyuz” dedi.