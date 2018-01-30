Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1 Şubat’ta ocak ayı ihracat rakamlarını açıklayacaklarını belirterek “Tam kesin olmamakla birlikte yüzde 15 bir ihracat artışı açıklamayı bekliyoruz ve 12 milyar doların üzerine çıkacağız.” dedi. Ocak ayının diğer aylara göre biraz daha zayıf geçmesi sebebiyle bu yıl ocak ayında yaşanan artışın sevindirici ve ümit verici olduğunu söyleyen Büyükekşi “İnşallah 2018 yılında her ay ihracat artışı açıklayacağız ve her ay rekorlar olacak. Büyüme rakamlarında da, diğer rakamlarda da inşallah bu yıl çok olumlu bir yıl olacak. Dünya ve AB ekonomisindeki gelişmeler ihracatımıza olumlu yansıyacak.” dedi. Geçen yılın ilk 3 çeyreğindeki rekor büyümenin hem ihracat hem yatırımlardan kaynaklandığını, 200 milyar lirayı bulan Kredi Garanti Fonu (KGF) desteklerinden 4 bin ihracatçının 30 milyar lira teminat kullandığını, bu yıl verilecek 55 milyar liralık ek kaynağın yüzde 30’unun ise sadece ihracatçıya verilecek olmasının önemli olduğunu ifade etti.

İstihdam seferberliğinde geçen yıl çok önemli mesafe alındığını, bu yıl esnafa da ‘artı 2’ diyerek destek verildiğini anlatan TİM Başkanı, işsizliğin bu yıl içinde tek haneli olabileceğini söyledi. İhracatın büyümeye net yüzde 1-1,5 katkı vermesinin de hedeflendiğini anlatan Büyükekşi, nitelikli büyüme, katma değeri yüksek ihracat için nitelikli eleman ihtiyacına dikkat çektiği konuşmasında, tüm ihracatçılara e-ticaret sitelerine üye olmayı tavsiye etti.

Borsa’da yeni rekor

BIST 100 endeksi, 121 bin 531 puanla tüm zamanların en yükseğini gördü. Dün haftaya 121 bin 341 puandan rekorla başlayan borsa, günün ilerleyen saatlerinde 121 bin 531 puan ile rekorunu yeniledi. Dolar da Zeytin Dalı Harekâtına rağmen ‘gevşek’ seyrini sürdürdü ve dün 3,75 TL seviyelerinden işlem gördü. Analistler, borsada dolar bazlı direncin, cari kurla 121 bin 500 seviyesine denk geldiğini, 119 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade ediyor.