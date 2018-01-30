Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulukaya çifti, Amerikan yasalarına göre gerçekleştirilen nikâhın ardından Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu’na giderek Türk yasalarına göre de evliliklerini resmîleştirdiler. Louise ve Hamdi Ulukaya çiftinin düğünlerinin bu yaz ailelerin ve arkadaşlarının katılımıyla Türkiye’de yapılması planlanıyor.

Fransız kökenli Amerikan vatandaşı Louise Vongerichten, ABD’de kurduğu restoranların yanı sıra sosyal sorumluluk konularına da önem veren başarılı bir girişimci. Mutfak sanatları konusundaki hayallerini gerçekleştirmek isteyen ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi destek veren Food Dreams Vakfı’nın kurucusu olan Louise Vongerichten, Washington D.C. Amerikan Üniversitesi finans bölümünden ve Paris’teki ESSEC Business School işletme yüksek lisans programından mezun.