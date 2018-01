Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dev tekstil alanı artık vatandaşınKültür merkezlerinden köprülere, köy pazarlarından altyapı çalışmalarına, spor tesislerinden hizmet binalarına kadar ihtiyaç duyulan her yerde çalışmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesinin son 3,5 yılda yaptığı yatırımların toplam tutarı 1 milyar TL’yi buldu.

014 Mahallî İdareler Seçimi’nden sonra halkın desteğini alarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olan Özlem Çerçioğlu, geçen 3,5 yıllık süre içerisinde Aydın’a büyük ve kalıcı hizmetler yaparak damgasını vurdu. Çerçioğlu yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi, 3,5 yıllık dönemde 1 milyar liralık yatırımla, büyükşehir belediyeleri yatırım sıralamasında üst sıralarda yer aldı.

100 milyona kamulaştırıldı

100 milyon TL’ye kamulaştırılan 177 dönümlük Aydın Tekstil Parkı Alanı, 26 milyon TL’ye kamulaştırılan Kuşadası TARİŞ Alanı ve 25 milyon lira yatırımla çok yakında hayata geçirilecek olan Atatürk Spor Kompleksi, Aydın Büyükşehir Belediyesinin yaptığı önemli yatırımlar olarak öne çıkıyor.

Aydın’ın en büyük sanayi sitelerinden, şehir merkezine yakın ASTİM’in ulusal kara yoluna bağlanması için yapılan 15 Temmuz Demokrasi Kavşağı da bu bölgede oluşan trafiği üzerine alarak Aydın’daki trafiği önemli oranda azalttı.

Hizmetin odağında halk var

Sosyal belediyeciliği en temel ilkelerinden biri olarak, planlama hedeflerinin merkezine yerleştiren Aydın Büyükşehir Belediyesi, halkın temel besin kaynaklarından et ve ekmekte de Türkiye’ye örnek uygulamaları hayata geçirdi.

Büyükşehirle Aydınlılar Türkiye’nin en ucuz etini tüketmenin mutluluğunu yaşıyor. Ege Et’in 5 milyon liralık yatırımla daha modernize edilen mezbahasının kapasitesi artırıldı. Ege Et’le yıllık 16 bin 200 kesim yapılırken kesimi yapılan hayvanlar yerli üreticiden aracısız olarak alınıyor. Ege Et’le üretici parasını peşin alırken aracılar ortadan kaldırıldığı için Aydınlılar diğer illere göre çok daha ucuza et tüketebiliyor. Yıllık 5 bin ton üretim yapan Ege Et, il genelinde 15 satış noktasında ürünleri vatandaşlara ulaştırıyor.

Aynı şekilde ekmekte de halkın yanında bir tavır sergileyen Aydın Büyükşehir Belediyesi, Bozdoğan, Söke ve Efeler’de kurduğu fırınlarda ürettiği günlük 40 bin, yıllık ise 15 milyon adet ekmeği, 77 büfenin yanı sıra 200 noktadan da mobil araçlarla halka direkt ulaştırıyor.

İlçeler hizmete doydu

Merkez Efeler ilçesiyle birlikte toplam 17 ilçeye milyonluk yatırımlar gerçekleştiren Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım listesinin başında aslan payını 342 milyon lirayla merkez Efeler ilçesi aldı. Ardından 177 milyon lirayla Kuşadası, 90 milyon lirayla Didim ve diğer ilçeler takip etti.

En ücra yerler hizmet gördü

Aydın büyükşehir olmadan önce, âdeta hizmete susamış olan en ücra noktalar, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 3,5 yıllık dönemi boyunca gerçekleşen hizmet atağı sayesinde hak ettiği hizmeti aldı.

İçme suyu hatlarından kanalizasyona, yeni açılan yollardan asfalt bekleyen yollara, ulaşım, arıtma, restorasyon ve köy pazarlarına kadar birçok alanda sosyal belediyeciliğin gereklerini yerine getiren Aydın Büyükşehir Belediyesi, kalan 1,5 yıllık süre içerisinde de yüzlerce mahallenin sorunları tespit ederek çözüm sunmaya devam edecek.

Dev tekstil alanı artık vatandaşın

1954’te merhum Başbakan Adnan Menderes’in girişimleriyle kurulan ve 50 yıl boyunca Aydın ve ülke ekonomisine önemli katkılar yaptıktan sonra 2004’te üretimi tamamen durdurulan Aydın Tekstil’in kent merkezinde kalan 177 dönümlük arazisinin planı onaylandı. Aydın Tekstil Alanı’nın, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanıp Anıtlar Kurulu tarafından onaylanan projesine göre alandaki tescilli yapılar restore edilerek korunacak.

100 MİLYON LİRAYA

KAMULAŞTIRILDI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun 6,5 yıl süren mücadelesi sonrası Aydın tarihinin en büyük kamulaştırma bedeli olan 100 milyon liraya kamulaştırılan alanın geleceği için Aydın Tekstil Alanı’na sandık konulmuş ve özenle değerlendirilen referandum sonuçlarına göre oy kullanan vatandaşların yüzde 99’u alanın yeşil alan olarak kalmasını istemişti. Aydın Büyükşehir Belediyesi de projeyi halkın ezici çoğunlukla yeşil alan olarak kalması isteğine göre hazırladı.

TESCİLLİ YAPILAR

RESTORE EDİLECEK

Anıtlar Kurulu’nun onayladığı plana göre alandaki tescilli yapılar restore edilerek korunacak ve alana çiçek bahçeleri, bisiklet yolları, koşu yolları, piknik alanı, konser ve nikâh salonları, sergi salonları, fuar alanı, botanik havuz, spor alanları, macera parkı, çocuk oyun alanları, kaykay parkuru, splash su oyun alanı, amfiteatr, kuş bahçesi, kelebek bahçesi, çocuk gelişim kulüpleri, gezi treni, sanat atölyeleri, kafe ve büfelerle otoparklar yapılacak.

ÇERÇİOĞLU: CENTRAL

PARK GİBİ OLACAK

Aydın’da yapılacak yeni yatırımları ve icraatları halka sorarak şekillendirdikleri söyleyen başkan Özlem Çerçioğlu “Yaptığımız referandumlarla Aydın’ın geleceğini Aydın halkı karar veriyor. Yeri geldiğinde sandık koyuyoruz, yeri geldiğinde de vatandaşımızla, muhtarlarımızla bire bir oturup istekleri, talepleri dinliyoruz. Ranta açmak yerine Aydın’a yeşil alan kazandırdığımız Aydın Tekstil Alanı çocuklarımızın, torunlarımızın kullanacağı bir alan olarak kalacak. Burası New York’ta bulunan Central Park gibi, Aydınlıların nefes alabilecekleri, spor yapabilecekleri bir alan olacak” diye konuştu.