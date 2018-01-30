Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı'da 163 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 163,20 liradan, bin 74 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 92 liradan, 148,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 152,60 liradan, bin 50 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 71 liradan, 525 liradan alınan Yarım Ziynet 535 liradan ve 263 liradan alınan Çeyrek Ziynet 268 liradan satıldı.