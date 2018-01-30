İstanbul Kapalıçarşı'da 163 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 163,20 liradan, bin 74 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 92 liradan, 148,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 152,60 liradan, bin 50 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 71 liradan, 525 liradan alınan Yarım Ziynet 535 liradan ve 263 liradan alınan Çeyrek Ziynet 268 liradan satıldı.
Çeyrek altın 268 lira oldu
30.01.2018 - 17:38 | Son Güncelleme: 30.01.2018 - 17:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 163,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 263 liradan alınan Çeyrek Ziynet 268 liradan satıldı.
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