Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk BİNGÖL

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) Türkiye yatırımları devam ediyor. Peyman, EBRD ile 7 yıl vadeli, 32 milyon avro tutarında kredi anlaşması imzaladı. Anlaşmanın imza töreni EBRD Türkiye Başkanı Arvid Tuerkner, Peyman Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Akgün, Peyman CEO’su Oğuz Yükselir’in katılımıyla gerçekleştirildi. Arvid Tuerkner, Türkiye’nin, EBRD’nin 2009 yılından bu yana yatırım yaptığı bir ülke olduğunu belirtti. Tuerkner “2009 senesinden beri burada 10 milyar avroyu aşkın yatırımımız oldu. 250’nin üzerinde projeye yatırım yaptık. Amacımız yerel sermayeyi ve piyasaları derinleştirmek, daha fazla istihdam sağlamak. Peyman’la yaptığımız anlaşmada da, yeni fabrikayı finanse ederek hem şirketin rekabetçiliğini artırmak hem de yerel çiftçilerin eğitimine destek olmak istiyoruz” dedi.

Tuncer Akgün de, kredi anlaşmasının Türkiye’nin tarımına ve ekonomisine yapacağı katkıya işaret ederek, krediyle, global Türk markası olma yolunda konumlarını daha da güçlendireceklerini söyledi. Akgün, 32 milyon avroluk kredi ile teknolojiye, tarıma, ihracatı geliştirmeye yatırım yapacaklarını, Eskişehir’deki fabrika yatırımlarını hızlandırarak devam ettireceklerini, yılın ilk yarısında fabrikanın üretime geçeceğini anlattı. Akgün “Sektör 11 milyar liralık bir büyüklüğe sahip. Bunun içinde paketlenmiş ve markalı ürünlerin payı yüzde 20 civarında. Daha fazla üreticiye ve tüketiciye ulaşmak en önemli görevimiz” diye konuştu. Oğuz Yükselir ise, Peyman olarak 40’tan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını, 5 yıl içinde 100’den fazla ülkeye çıkmak istediklerini söyledi. Yükselir, şöyle devam etti: Ciromuzu 2017 yılında yüzde 30 artırarak 560 milyon liraya ulaştırdık. 2018 yılında da büyüme hızımızı koruyarak, ulusal ve uluslararası pazarlarda varlığımızı sürdüreceğiz.