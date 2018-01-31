Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emirates NDB, söz konusu görüşmelerin ilk aşamada olduğunu, somut bir gelişme durumunda açıklama yapılacağını bildirdi. Konu ile ilgili Denizbank’tan da Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, “Sberbank of Russia (Sberbank), Denizbank AŞ’deki hisselerinin Emirates NBD Bank PJSC (Emirates NBD) tarafından satın alınması seçeneğini de içerecek şekilde, Emirates NBD ile stratejik görüşmelere başladığını belirtmiştir. Görüşmeler henüz başlangıç aşamasında olup, sürecin nasıl sonuçlanacağı belli değildir” denildi.



DUBAİ’NİN EN BÜYÜĞÜ

Toplam varlık büyüklüğü 128 milyar dolar olan Emirates NBD, Dubai’nin en büyük bankası... 9 binden fazla kişiye istihdam sağlayan banka, Dubai’nin yanında Mısır, Suudi Arabistan, Hindistan, Singapur ve İngiltere’de faaliyet gösteriyor. Çin ve Endonezya’da ise temsilcilik ofisi olarak yer alıyor. Bankanın şube sayısı ise 230... Denizbank da 1997 yılının başında, Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresinden satın alınmıştı. Dexia, Denizbank’ı Ekim 2006’da bünyesine kattı. 6 yıl boyunca Dexia’nın ana hissedarlığında faaliyetlerini sürdüren Denizbank, 28 Eylül 2012 itibarıyla, Rusya’nın en büyük bankası Sberbank çatısı altında hizmet vermeye devam ediyor.