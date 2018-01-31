Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TAI’den yapılan açıklamada, HÜRKUŞ-B’nin, HÜRKUŞ-A’ya göre daha stabil ve çok daha kapsamlı üretildiği vurgulandı. Uçağa, testlerin ardından motor, aviyonik, stabilite ve uçuş mükemmelliği gibi birçok testin de uygulanacağı ifade edildi. HÜRKUŞ-B, planlanan 90 saat sorti uçuşun ardından Türk Hava Kuvvetleri envanterine girecek. TAI Genel Müdürü Temel Kotil, sivil alanda kullanılması için yapılan HÜRKUŞ-A’nın ardından HÜRKUŞ-B’nin özellik ve dinamiklerinin yenilendiğini belirtti. Kotil “HÜRKUŞ-B, HÜRKUŞ-A’dan 100 kilo daha hafif, hızlı, modern ve güçlü bir uçak. Bu varyant, daha stabil ve daha kapsamlı bir uçak olarak tasarlandı” değerlendirmesinde bulundu.

Sayısal kokpit basınçlı kabin

HÜRKUŞ-B, ASELSAN tasarımı sayısal kokpiti, basınçlı kabini, fırlatma koltuğu gibi donanımlaryla jet uçaklarında kullanılan sistemlere benzer özellikler taşıyor. Uçağın silahlı varyantı olacak HÜRKUŞ-C’nin çalışmaları da sürüyor. HÜRKUŞ-C, gece görüş özellikli kokpiti yanında millî olarak geliştirilen füze ve güdümlü bombaları kullanma kabiliyetine sahip olacak.