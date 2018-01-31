Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zor bir dönemden geçen müteahhitler destek talebini bir kez daha dile getirdi. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) yayınladığı Ocak 2018 İnşaat Sektörü Analizi’nde, göstergelerin, geçtiğimiz yılın belirli aylarında artış gösteren konut talebindeki canlanmanın kalıcı olamayabileceğine yönelik endişeleri artırdığına dikkat çekildi.



SEKTÖRE DESTEK TALEBİ

Müteahhitler, yurt içinde yükselen enflasyon, faiz oranları ve döviz kurları ile harcanabilir gelirde beklenen düşüşün talebi önümüzdeki dönemde de sınırlayabileceğini düşünüyor. Analizde dövizdeki dalgalanma nedeniyle tüm girdi maliyetlerinde oluşan artışın yanı sıra, aylık yüzde 1 seviyesinin üzerine çıkmış bulunan konut kredisi faizlerinin de yükseliş eğilimi dikkate alındığında, sektörün desteklenmeye devam etmesinin önemine işaret edildi. Sektöre ilişkin yatırım fırsatları ve finansman riskleri birlikte değerlendirildiğinde, inşaattaki büyümenin önümüzdeki dönemde genel ekonomik performansın üzerinde seyretmeyi sürdürmesinin beklendiği aktarıldı. TÜİK tarafından yeni hesaplama yöntemi ile açıklanan büyüme verileri içinde kamu ve özel sektör inşaat yatırımları ayrımı kaldırılmış olduğundan, dönemsel bazda detaylı bir karşılaştırma yapmanın olası gözükmediğine vurgu yapılırken, raporda “Ancak yılın ikinci çeyreğinden itibaren büyümede kamu harcamalarının yerini yatırımların aldığı gözleniyor. Son açıklanan verilere göre inşaat yatırımları 2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 13,3, ikinci çeyreğinde yüzde 22,5, üçüncü çeyrekte yüzde 12,0 artış göstermiştir” ifadelerine yer verildi.