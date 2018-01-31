Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CABİR TURĞUT / İSTANBUL



Emlak vergisindeki 2-3 kat artışın nasıl karşılanağı üzerine tartışmalar sürerken, bu konuda önemli bir itiraz da İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Mithat Yümlü’den geldi. Aynı zamanda Perpa Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı da olan Yümlü, Türkiye’de emlak vergilerinin doğru bir şekilde uygulanmadığını belirterek “Dünyanın her yerinde vergi gelirden alınır. Ancak Türkiye’de emlak vergisi gelir üzerinden değil arsa payı üzerinden alınıyor. Bu durum da haksızlıkları beraberinde getiriyor” dedi. Yümlü “Örneğin Mecidiyeköy’de bir kafe 50 bin lira kira getiriyor. Kafenin bulunduğu apartmanın üst katlarındaki bir dairenin kira geliri ise 3 bin lira. Kira gelirleri arasında büyük fark olmasına rağmen her ikisi de aynı arsa payına sahip. Yani aynı emlak vergisini ödüyorlar. Burada büyük adaletsizlik var. Aynı durum Perpa Ticaret Merkezi’nde de geçerli. Perpa’da 13. katta 25 metrekare dükkanından 700 lira kira geliri olan da 8. kattaki dükkanından 2 bin lira kira geliri olan da aynı emlak vergisini ödüyor” diye konuştu.

ÇÖZÜMÜ VAR

Kendisinin her zaman bir eleştiri yaparken çözüm önerisi de sunduğunu dile getiren Yümlü, şunları kaydetti: Bu adaletsizliğin çözümü için emlak vergileri arsa payı üzerinden değil, binaların rayiç bedeli üzerinden alınmalı. Çünkü rayiç bedeller kira gelirini belirler. Ayrıca emlak vergilerinin takdir komisyonları bağımsız olmalıdır. Belediyenin temsilcisi, bu komisyonlarda yer almamalı. Çünkü o zaman kendi gelirini tayin ettiriyor.

LÜKSE BEDEL ŞART

Benzer haksızlığın yalılar için de geçerli olduğunu vurgulayan Yümlü “Yalılar ÖTV gibi lüks yaşam vergisi vermelidir. Sarıyer’de keyfi için yalıda oturan kişi ile cadde üzerindeki bir dairede oturan kişi aynı emlak vergisini ödüyor. Bu doğru mudur? ABD’ye bakarsanız yalı vergilerinin çok yüksek olduğunu görürsünüz. Bu nedenle orada yalı fiyatları düşük” dedi.