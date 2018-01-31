Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İllere göre kira yardımları en düşük 595 lira, en yüksek 960 lira olarak belirlendi. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki kira yardımı, 860 liradan 960 liraya yükseltildi. Kiracılara bir defa olmak şartıyla bin 920 lira, sınırlı ayni hak sahibine ise yine bir defa olmak üzere 4 bin 800 lira aktarılacak. Artvin, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Hakkâri, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tunceli, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Kilis’te de kira yardımı 595 lira oldu. Bu şehirlerde kiracılara bir defaya mahsus bin 190 lira, sınırlı ayni hak sahibine ise 2 bin 975 lira ödenecek.