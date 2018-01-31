Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik reform paketini açıkladı. Akdağ, İflas Erteleme Kurumunun kaldırıldığını ve Konkordato Kurumu ile birleştirilip Kurtarma Anlaşması Kurumunun oluşturulduğunu belirtti. İşte Akdağ’ın açıklamalarından satırbaşları:

AZAMİ SÜRE 23 AY

İflas erteleme ile konkardato bir araya getirilerek yeni bir reform hazırlandı, yakında Adalet Bakanı buna dair paketi açıklayacak. İflas erteleme süreci azami 23 ay olacak. Şirketlerin ticari hayata devamı esas alınacak.

KURTARMA KURUMU GELİYOR

İflas Erteleme Kurumu tamamen kaldırılıyor, Konkordato revize edilerek bir ‘Kurtarma Anlaşması Kurumu’ oluşturuluyor.

%25 BLOKAJ KALKIYOR

Şirket kuruluşu 7 işlemden 1 işleme indirildi. Yüzde 25’lik sermaye blokajı şartı da kaldırıldı.

12 İŞLEM 5’E İNDİ

İnşaat işlem süreçlerinde 12 işlem 5’e geriledi. İnşaat ruhsatındaki imza sayısı 18’den 1’e düşürüldü.

TASARI MECLİS’E GÖNDERİLDİ

AK Parti Meclis Grubu, “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nı dün Meclis’e gönderdi.