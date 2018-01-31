Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, geçen yıl 420 bin İstanbullu firmayı temsil eden İTO’nun üyeleriyle 500 bin ilave istihdam sağladıklarını belirterek “Bu yıl hedefimiz 1 milyon yeni istihdam” dedi. Bu yıl küresel büyümenin daha da canlanacağının tahmin edildiğini, bunun ihracatta yeni rekor kapıları araladığını belirten Oran “Türkiye’de işsizlik ‘pozitif işsizlik’. Yani işsizlik ticaretin küçülmesinden ya da yavaş büyümesinden değil genç nüfusun hızlı artışından kaynaklanıyor. Bu aslında bizim için bir kamçı. Çünkü her yıl en az yüzde 5 büyümemiz gerektiğini bize hatırlatıyor. Şu anda hiçbir sektörümüz yok ki noktayı koysun ve dursun. Hele Zeytin Dalı Harekâtı sebebiyle herkes ne yaparız, nasıl katkı sağlarız, Mehmetçiğe nasıl destek oluruz hesabında. Böyle bir atmosferin etkisi ekonomi ve ticarette de etkisini gösterecek.” dedi. Geçen yıl TOBB desteğiyle KOBİ’lere cansuyu kredisi sağladıklarını hatırlatan Oran, 2018’in gayrimenkul, sağlık, enerji, bilişim, turizm, finans, tekstil, gıda ve otomotivde yatırım fırsatları bulunduğunu söyledi.