Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Zeytin Dalı Harekâtı ile yerli savunma sanayisinin gücünün bir kere daha görüldüğünü ifade etti. “Bu coğrafyada kendi millî ve yerli unsurlarımıza dayanmadan, bunlardan güç almadan söz sahibi olamayacağımızı biliyoruz” diyen Bakan Faruk Özlü, bu yılı ‘teknolojide atılım yılı’ ilan ettiklerini ifade etti. Teknoloji hamlesinin en önemli ayağının yerli ve millî üretim olduğunu ifade eden Özlü, şöyle konuştu:

Yerli ve millî üretim için Türkiye’nin bütün kaynaklarını seferber ettik. Silahlı insansız hava araçlarından güdümlü füzelere, kritik silah ve mühimmatlara kadar pek çok ürün için artık kapı kapı dolaşmıyoruz. Daha ucuza, daha çok mal üretmek yerine, güvenli ürün üreterek ülke malı imajını korumak, katma değeri yüksek ürünlerle ihracatı artırmak önemli hâle geliyor. ‘Türk malı’ algısını güçlendirmek zorundayız. Bu süreçte en büyük dayanağımız Türk Standardları Enstitüsüdür. Ülkemiz açısından, standartlar ve piyasa gözetimi ve denetimi, büyük öneme sahip alanlardır. Çalıştaydan elde edilecek sonuçların, gerek TSE’nin yapısal dönüşümüne gerekse piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. ifadesini kullandı.