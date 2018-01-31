Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin savunma teknolojileri anlamında dışa bağımlılığını azaltan, haberleşme ve bilgi teknolojileri, mikro elektronik güdüm ve elektro-optik sistemler, radar ve elektronik harp sistemleri, savunma teknolojileri, ulaşım, güvenlik, enerji ve otomasyon sistemleri konusunda iddialı olar şirket, geçen yılki satışlarının yüzde 70’ini savunma sanayisine, yüzde 16’sını kamu kuruluşlarına ve özel kuruluşlara yaptı. Satışların yüzde 14’ü ihracat olarak gerçekleştirildi. Şirketin 5.500’e yakın personelinin yüzde 62’si mühendislerden oluşuyor. 42 üniversite ile yürüttüğü 229 projesi bulunan ve bu projelere 151 milyon dolar kaynak ayıran Aselsan, 651’i KOBİ olmak üzere 770 yurt içi alt yükleniciden hizmet alıyor. Şirketin geçen yıl iş ve hizmetlerinin ekonomik büyüklüğü 900 milyon dolara (Yaklaşık 3,5 milyar TL) ulaştı.