Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

2015 yılında bakanlık tarafından önerilen sahalarda değerlendirmeler yapıldı. İlgili çalışmaların tamamlanmasına rağmen bakanlık henüz nihai kararını vermedi. Programda 3. nükleer santralin yerinin bu yıl belirlenmesi bekleniyor. Söz konusu çalışmalara sahanın açıklanmasından sonra başlanacağı ve 18 ila 24 ay içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğü aktarıldı. Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali projesi olan ve 2023’te devreye girmesi hedeflenen Akkuyu’da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Öte yandan Sinop İnceburun’da inşası planlanan ikinci nükleer santralin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) kapsamında halkın görüş ve önerilerini almak için toplantı yapılacak. ÇED raporu olumlu gelirse ilk aşama tamamlanmış olacak ve inşaat Japon-Fransız ortaklığıyla başlayacak.