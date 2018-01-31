Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Çetinkaya “Enflasyonun, 2018 sonunda orta noktası yüzde 7,9 olmak üzere, yüzde 6,5 ile yüzde 9,3 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Yapısal nitelikte birçok unsur, enflasyondaki kalıcı düşüş açısından çözüm bekliyor. Dış açıktan tasarruf açığına, finansal derinleşmeye, verimlilik ve rekabete kadar birçok alan var ki, burada ilgili paydaşlarla koordineli politikaların hayata geçirilmesi lazım. Bu yıl temel amacımız, en kısa zamanda enflasyonu tek hanelere indirip, sonrası hedeflere doğru yaklaştırmak. Bunun için gereken tüm para politikası adımlarını atıyor olacağız. Riskleri yakın takip ediyor olacağız ve gerektiğinde ilave parasal sıkılaştırma yapabiliriz” dedi. Merkez, Hükûmete gönderdiği mektupta da “Üretimde ithal girdi oranının azaltılması ve döviz kuru riskinin yönetilmesine dair çalışmalar da, para politikasının etkinliğine ve enflasyonla mücadeleye önemli katkıda bulunacaktır. Rekabet ve verimliliğin artırılmasına yönelik yapısal reformlar, kalıcı fiyat istikrarının bakımından önemli” ifadelerine yer verdi.