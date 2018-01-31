Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk lirasından 6 sıfır atılmasının üzerinden 14 yıl geçti. Uygulamayı ekonominin tüm aktörleri başarılı, itibar kazandırıcı, ticareti artırıcı bir faktör olarak değerlendirdi. Söz konusu dönemde 20 milyon lira ile dünyanın en çok sıfırlı banknotuna sahip olan Türkiye, yüksek enflasyon süreciyle 30 yılı aşkın süre mücadele etti. 1970’lerde başlayan yüksek enflasyon dönemi, 1981 yılından itibaren peş peşe yüksek değerde banknotların tedavüle çıkarılmasına sebep oldu. Bu süreçte, 1979’da dolaşıma verilen 7’nci emisyon grubu paralar, artan değerin en çok hissedildiği seri oldu. ‘20.000.000’ (20 milyon) lirayla Türkiye’nin en büyük kupürlü banknotu kullanır duruma gelmesi, itibarı iyice düşürdü. Türkiye’de 2002 yılında ‘enflasyon hedeflemesi rejimi’ uygulaması ile enflasyonla etkin mücadele kararlılığı ortaya konuldu. Türk lirasından 6 sıfır atılmasını öngören yasa, 31 Ocak 2004’te Resmî Gazete’de yayımlandı ve 1 Ocak 2005’te 6 sıfır atıldı ve Türk lirasının başına ‘yeni’ ibaresi konularak YTL şeklinde 8’inci emisyon banknotlar dolaşıma verildi. Ardından Türkiye hedeflendiği gibi tek haneli enflasyona ulaştı.

Türk parası sıfırların ağırlığından ve getirdiği ‘değersizlikten’ kurtarıldıktan sonra, uluslararası dolaşım konusunda da daha iyi yerlere geldi. Aradan geçen 13 senede Türk lirası ile ihracat yüzde 1’lerden yüzde 8,4’lere ulaşırken, yeni hedef, ticaretin yüzde 15’inin TL ile yapılması olarak belirlendi.

Hisarcıklıoğlu: Karar cesurca alındı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sıfırlar azaldıkça itibarın da arttığını belirterek “Dolayısıyla liradan altı sıfırın silinmesi fiyat istikrarı ve millî paraya güven algısını olumlu etkilemiştir” dedi. Hisarcıklıoğlu, kararın cesurca alınıp kararlılıkla uygulandığını ifade etti. TİM Başkanı Büyükekşi de “Yakın gelecekte küresel ticarette daha çok TL kullanacağız. Bugün birçok ülke ile yerel paralarla ticareti konuşuyorsak, bu paramızın artan itibarı sayesinde” diye konuştu.