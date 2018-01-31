Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, tıpkı 15 Temmuz’un ardından olduğu gibi bugün de Türkiye için algı operasyonu yapıldığını ifade etti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’yi doğru anlatmak için birçok yurt dışı ziyaret yaptıklarını, bu ziyaretlere bakanların da katıldığını söyleyen Büyükekşi “Çünkü görüyoruz ki yurt dışında maalesef bir algı operasyonu yapılıyor. Bu algı operasyonunu kırmak, onun önüne geçebilmek, o günlerde en çok uğraştığımız konulardı. Türkiye’nin imajının yerle bir edilmesiydi.” dedi.



YAPAMAZSINIZ DEDİLER

O günlerde en büyük problemin sipariş iptalleri olduğunu söyleyen Büyükekşi şunları söyledi: Siparişler elimizde, hiçbir sorun yok, üretmişiz ama karşı taraf siparişi iptal etmek istiyor. Birçok firmanın pazarlama satış müdürü ülke ülke dolaştı, FaceTime’dan fabrikayı arayıp görüntülü olarak fabrikanın çalıştığını ispat ettiler. Çünkü oradaki alıcı ‘darbe girişimi sebebiyle üretimi zamanında yapamazsınız, yetiştiremezsiniz, şartlar eskisi gibi değil, bu malları yükleyemezsiniz’ diyordu. Biz bunların hepsini aştık, fabrikaların çalıştığını gösmterdik, zamanında teslim ettik ve korkuyu yenmiş olduk. Şimdi de algı operasyonu var ve Türkiye’ye gelmekte tereddüt eden müşterilerimizi ikna etmeye çalışıyoruz. Biz onlara gidiyoruz. Geçen yıl ihracat artırma çalışmalarında 28 ülke ziyareti yaptık. Bu yıl en az 30 ülke ziyareti hedefliyoruz. Bu sene İngiltere, Japonya, Endonezya gibi ülkelerde, belki Miami’de Türk Ticaret Merkezleri açıp 7/24 fuar mantığını oralara da götüreceğiz.