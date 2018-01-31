Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Ocak 2018’den geçerli olacak tutarlara göre dekar başına 4 lira olan gübre desteğinde değişikliğe gidilmezken, mazot destekleri buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 13 liradan 13,49 liraya çıkarıldı. Nohut, mercimek, kuru fasulye için dekar başına ödenen tutar 11 liradan 11,42 liraya, fındık, çay, kuru soğan ve kanol için verilen ücret de 9 liradan 9,34 liraya çıktı. Ayrıca nadas için ödenen mazot desteği de 5,19 liraya yükseltildi.