Türkiye Gazetesi

on yıllarda bankacılık sektöründe önem arz eden konuların başında dijital bankacılık geliyor. Bugün pazarlama stratejilerinde büyük etkiye sahip dijital bankacılık sistemleri, bankalar arasındaki rekabeti de belirleyen önemli unsurlardan biri hâline geldi. Tüketiciler için işlem maliyetlerini düşüren ve zaman kazandıran bu uygulamalara ilgi her geçen gün artıyor. Öyle ki Türkiye’de dijital banka kanallarını kullanan müşteri sayısı 35 milyona yaklaştı. ‘Dijital’de büyük hamlelere imza atan bankalardan olan Yapı Kredi, önümüzdeki süreçte de inovatif ve farklı uygulamalarıyla bu konuda en iddialı finans kurumlarından biri...



GÖZLERİN KONUŞSUN!

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan “Mobil başta olmak üzere dijital kanallarımıza her sene daha fazla yatırım yapıyoruz. Bankacılığın geleceğini inşa edecek uygulamaları hayata geçirerek, sektörü devrim niteliğindeki ilklerle tanıştırıyoruz. Türkiye ve Avrupa’da bir ilk olan göz tarama sistemini, Göz-ID ürünümüzde kullanıyoruz. Mobil bankacılığa şifresiz ve güvenli giriş sağlayan Göz-ID’nin yanı sıra, ATM’ye dokunmadan, QR kod ile anında para çekme, para yatırma ve Müşteri İletişim Merkezine direkt bağlanma özellikleriyle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. ‘Bankacı Klavye’ ile akıllı telefonlardaki mesajlaşma uygulamaları ekranından hiçbir farklı ekrana ve uygulamaya girmeden hızlı para transferi yapılabilmesini sağlıyoruz. Siri ve iMessage üzerinden ister sesle, ister mesajla hızlı ve kolay şekilde müşterilerimizin para gönderebilmesine imkân tanıyoruz” dedi.



KAYIPTA ‘PANİK YOK’

Yakup Doğan, şöyle devam etti: Müşterilerimiz, Yapı Kredi Mobil’in mobil ödeme fonksiyonu aracılığı ile, NFC özelliği olan Android telefonlarını POS cihazlarına yaklaştırarak, güvenli ve temassız olarak alışveriş yapabiliyor. Bu kolaylıklara ek olarak, müşterilerimizin istedikleri şubeden, istedikleri tarih ve saate randevu alabildikleri ‘Şube Yoğunluk Haritalarını Görüntüleme ve Randevu Alma’ özelliğini ekledik. Kartlarını kaybeden müşterilerimiz ise, mobil bankacılık şubesindeki yeni ‘Panik Yok Butonu’ ile kartlarını anında kullanıma geçici olarak kapatarak, mobilden işlemlerine devam edebiliyorlar. Ekransız, kartsız ve sadece mobil telefonlar ile kullanılabilen yeni MobilMatik’i de müşterilerimizin hizmetine sunduk.

Araç kullanırken şubeye bağlanın

Yapı Kredi, sürücülerin hayatını kolaylaştıran inovatif bir uygulamaya daha imza attı. Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, şunları anlattı: Dünyada Ford SYNC 3 Applink teknolojisine sahip araçlara entegre edilen ilk bankacılık uygulaması, Yapı Kredi Mobil oldu. Bu sayede Ford müşterileri; ellerini direksiyondan, gözlerini yoldan ayırmadan sürüş esnasında güvenli bir şekilde Yapı Kredi Mobil’e erişebiliyor. Yapı Kredi Mobil uygulaması, Ford araçları içerisinde sürücülere piyasa bilgilerini ve döviz kurlarını anlık olarak Türkçe sesli komutlar ile bildiriyor. Ford müşterileri, ayrıca Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezine sürüş esnasında numara çevirmeden, yine Türkçe sesli komutlar ile bağlanabiliyor. Ford model araçlarında orijinal navigasyon sistemi bulunan sürücüler, sesli komutlarla bankanın en yakın ATM’sine veya şubesine, yol tarifi alabiliyor. Bu uygulamalarla, sadece 2017’de 30’un üzerinde ödüle layık görüldük. Çalışmalarımız neticesinde, dijital bankacılık müşterilerimizin sayısı son 1 yılda yüzde 34 arttı. Dijital müşteriler içinde mobil bankacılık kullanım oranı da, Aralık 2017 itibariyle yüzde 84’e ulaştı. Bunun yanında, nakit dışı işlemlerde dijital kanalların payı yüzde 95’e ulaştı.