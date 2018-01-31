Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın yükseldi, altın yatırımcısının gözü bu haberde. Peki altın fiyatlarında son durum ne, gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç para? İşte Altın fiyatlarında son durum... Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 162,9 lira seviyesinde dengelendi. Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 azalışla 162,4 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 162,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.090 liradan satılıyor. Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,59 artışla 1.344,6 dolardan işlem görüyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, piyasaların, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına odaklandığını ifade etti.



Memiş, Fed'in faizlerde bir değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ifade ederek, "Fed'in faizleri sabit bırakmasına yönelik beklenti piyasalar tarafından fiyatlandığından bir sürpriz olmadığı takdirde kararın etkisinin nötr olacağını tahmin ediyorum. Fed'in karar metninde şahin tonda bir mesaj vermesi ise doların güçlenmesine, emtia fiyatlarının düşüşlere neden olabilir." değerlendirmesinde bulundu.



Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.330 doların destek konumunda olduğunu ifade eden Memiş, 1.360 doların ise direnç olarak öne çıktığını dile getirdi.



Memiş, dolar kurunun güçlü durmasının altının gram fiyatındaki düşüşleri sınırlandırdığını belirterek, bugün yurt içinde dış ticaret, yurt dışında ise Fed kararları öncesinde Avro Bölgesi enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini kaydetti.