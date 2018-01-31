Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasalarda son durum



09:55 Borsa yükselişle açıldı

BIST100 endeksi yüzde 0,31 yükselişle 119 bin 671'den güne başladı.

09:15 Borsada bugün ne bekleniyor?

BIST100 endeksi dün yüzde 1,28 düştü ve 119 bin 303 puandan seansı tamamladı. Endekste işlem hacmi 7,3 milyar lira oldu.

ABD'de Türkiye ETF'i yüzde 1,05 düşerken Gelişen Piyasalar ETF'i yüzde 1,36 geriledi.

Analistlerin yeni güne dair beklentileri şöyle:

Gedik Yatırım

"BIST-100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz. Son dönemde ABD tahvil faizleri öncülüğünde küresel piyasalarda faizlerin artış kaydediyor olması risk iştahı üzerinde baskı oluşturmakta. Dün yurtdışı piyasalardaki düşüşün endekste de satışlara neden olduğu gözlenirken, ilerleyen günlerde endeksin seyri açısından küresel piyasalardaki seyir takip edilmeye devam edilecek. Endeksin yurtdışı hisse piyasalarındaki toparlanmaya bağlı olarak yukarı yönlü bir seyir izlemesi durumunda, 120.600 ve 121.200 seviyeleri direnç olarak izlenebilir"

Alnus Yatırım

"BIST100 endeksi yükselen trendin altına geçerken küresel piyasalardaki satış baskısından olumsuz etkileniyor. Kapanışı 120 bin altında gerçekleştirsek de ana trend tamamen bozuldu demek için erken hatta fazla karamsar olunması gerekiyor bu süreç için. İçeride bilançolar da açıklanmaya başlandı ve BİST100 içerisindeki hisselerde açıklanan bilançolar şimdilik beklentinin altında yer almakta. Suriye'deki gündemde ise ABD'nin Münbiç açıklaması kademeli olarak yumuşuyor ve operasyonun doğuya sarkması durumunda iş birliği sinyali var ki bunu olumlu görebiliriz.

Yurtdışına geldiğimizde ise S&P500'de sağlık ve enerji şirketlerinde satış var. Topyekun bir satış hareketi olmadığı için şimdilik piyasa aşırı bir strese girmiş durumda değil. VIX'ın geçtiğimiz Eylül ayından sonraki en yüksek seviyeye tırmanmasını olağan olarak karşılayabiliriz fakat şimdilik.

Güne negatif başlayabiliriz fakat 118.930 ve 117.750 geri çekilmede ana destek olduğunun altını çizelim.

BIST100'de 120.300 desteğinin altına gerilerken yükselen trendin de kırıldığını izlemekteyiz. Şimdilik aşırı satım bölgesinden uzak olsak da 118.930 bölgesinin hem ana destek hem de aşırı satımda olduğunun altını çizelim. Çok güçlü bir satış hareketi yok. Riskli bölgeyi 117.750'nin altı olarak takip edeceğiz. "

08:10 Türk Lirası'nda günün ilk işlemleri

Dolar/TL bu sabah şu sırada 3,7717'de. TL dolar karşısında düne göre yüzde 0,17 değer kazanıyor. Dün dolar kuru 3,7993'ü test etmiş daha sonra Euro Bölgesi büyüme verisinin parite etkisiyle yönünü aşağı çevirmişti, Salı günü 3,7782'den sonlandı.

Euro/TL 4,6880 ve Sterlin/TL 5,35'te.

08:05 ABD 10 yıllık tahvil faizi gevşedi

ABD 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 2,7349'a kadar yükseldikten sonra Asya işlemlerinde yüzde 2,7068'e kadar gevşedi.

Kısa uçta 2 yıllık tahvil faizi de yüzde 2,1123'e gevşedi. 2 yıllık tahvil faizi dün en yüksek 2,1464'ü görmüştü, bir önceki günde zirve 2,1645'ti.

08:00 Asya güneşi korkuyu sildi mi?

Wall Street'teki kırmızı günün ardından güneş Asya'da doğarken ilk düşüş sonrası eğilim yukarı döndü.

Nikkei 225 ilk işlemlerdeki kayıplarını silerek yüzde 0,29 kazancı gördü ve şu anda da yüzde 0,11 değer kazanıyor.

Hong Kong Hang Seng yüzde 0,42 değer kazanıyor.

Çin Şangay Bileşik endeks de yüzde 0,17 primli.

07:50 Amerikan borsasına satış yağdı, korku göstergesi sıçradı

ABD'de S&P500 endeksi yüzde 1,1 düşüşle 2822'ye gerileyerek Ağustos'tan bu yana en kötü performansını gösterdi.

Dow Jones Industrial ise 410 puanı aşan düşüş gördükten sonra kapanışta 362,59 puan geriledi ve 26 bin 76'a çekildi. Dow Jones'ta Mayıs'tan bu yana en kötü performans kaydedildi.

Nasdaq yüzde 0,9 geriledi.

Geçtiğimiz hafta kapanışında 11,18'deki korku göstergesi olarak bilinen dün VIX 15,42'ye kadar yükseldi ve ABD borsası kapanışında 14,54'te 2017 Ağustos'undan bu yana en yüksek seviyede kaldı.

VIX, farklı vadelerdeki S&P 500 hisse opsiyon sözleşmelerinin 30 günlük volatilite beklentisini ölçüyor ve bu haliyle piyasadaki beklentiyi yansıtıyor.