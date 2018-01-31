ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. ABD'den gelen son dakika haberlerine göre Fed, faiz değişikliğine gitmedi. Böylece faizlerin sabit tutulması kararlaştırılırken, faiz 1.25-1.50 aralığında kaldı
SABİT KALDI
Fed fonlama oranı yüzde 1.25 – 1.50 seviyesinde sabit kaldı. Beklentiler faiz artırımına gidilmeyeceği yönündeydi.
Yellen'ın başkanlık ettiği son toplantının ardından basın toplantısı düzenlenmeyecek.
3.77 SEVİYESİNDEN 3.75'E GERİLEDİ
Fed, 12 - 13 Aralık'ta gerçekleştirilen geçtiğimizin yılın son toplantısında faizlerde 25 baz puan artırıma gitmişti.
Kararın açıklanmasının ardından günü 3.77 lira seviyesinde kapatan dolar kararın açıklanmasının ardından 3.75 sevilerine geriledi.