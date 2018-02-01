Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankaların geçen yılki net kârı 2016’ya kıyasla yüzde 30,9 artarak, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Verilere göre, bankaların geçen yıl elde ettiği toplam faiz geliri, 2016’ya göre yüzde 27,1 arttı. 2016’da 194,7 milyar lira olan bankaların faiz geliri, geçen yıl 247,5 milyar liraya yükseldi. Bankalar, 12 ayda kredilerden 200,2 milyar lira faiz geliri elde etti. Söz konusu gelirin 47,3 milyar lirası tüketici kredilerinden, 9 milyar lirası kredi kartlarından, 30 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 113,9 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu. Bankaların taksitli ticari kredilerden aldığı faiz 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 54,3 artış kaydetti.

134,1 MİLYAR LİRA FAİZE GİTTİ

Sektörün toplam faiz gideri, geçen yıl 2016’ya göre yüzde 29,7 artarak 134,1 milyar liraya yükseldi. Bankaların verdiği hizmetler üzerinden elde ettiği gelir de 2017’de 28,1 milyar liraya çıktı. BDDK verilerine göre, bankaların toplam faiz dışı giderleri 2017’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 15 artarak 77,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı giderlerin yaklaşık 3’te biri personel giderlerinden oluştu. Söz konusu gider, yıllık bazda yüzde 10,1 artışla 22,3 milyar liradan 24,5 milyar liraya yükseldi. 2017 sonu itibarıyla bankaların verdiği ücret ve komisyonların tutarı 7,7 milyar lira, diğer faiz dışı giderler de 27,1 milyar lira oldu.