Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Bu miktar yeni dönemde 22 avroya indirilecek. Meclis’te bir grup gazeteciye, yapılacak çalışmayı değerlendiren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kararı bir takım suistimalleri ortadan kaldırmak amacıyla aldıklarını söyledi. Tüfenkci “Türkiye’de bir ticarette, aynı muadildeki ürünlerde kazanacağınız kâr marjları belli. Sıfır maliyetle üretseniz bile onun piyasa satış fiyatı var. Onun üzerinde satmanız mümkün değil. Adam ‘100 lira yatırdığınızda, 2 kişi daha getirirseniz, ben size 100 lira veriyorum’ diyorsa, bu gerçek bir mal satışını yansıtmıyor demektir. Burada esasında bir ayrım var. Ama detayda yakınlaştırarak satış yapanları da Bakanlığımız çalışıyor” ifadelerini kullandı.

ZİNCİRLERE DÜZENLEME

Saadet zincirleriyle ilgili bir düzenleme yapacaklarını söyleyen Bakan Tüfenkci “Geçenlerde bir düzenleme yaptık. Orada, ticari faaliyette bulunan internet sitelerine Bakanlığımıza bildirim yapma zorunluluğu getirdik. Sahipleri kim, kapasiteleri ne? Biz bunları artık izleyebileceğiz. Önceden izleyemiyorduk. İkincisi, bu konuda özellikle Bakanlık olarak talimat verdik, bir çalışma başlattık. Esas konu şu, gerçek mal alım satımına dayanması gerek.” diye konuştu.