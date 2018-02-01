Dönüşüm sonrası Delphi Technologies, bir yandan 5 bin mühendisiyle hem binek otomobil hem de ticari araç pazarına yönelik elektrikli araçlar ve içten yanmalı motorlar için çözümler geliştirecek, diğer yandan da kapsamlı global satış sonrası ağıyla araçların onarımı için gelecekte oluşacak talepleri de karşılayacak. Aptiv ise otomotiv sektöründe mobiliteye odaklanacak.
Delphi, 4,5 milyar $ ile elektrikliye odaklanıyor
01.02.2018 - 09:51 | Son Güncelleme: 01.02.2018 - 09:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Delphi Technologies, New York Borsası’nda gerçekleştirilen 4.5 milyar dolarlık işlem ile Delphi Automotive’den ayrılırken, Delphi Automotive de mobilitenin geleceğini tesis eden küresel teknoloji şirketi Aptiv oldu.
Etiketler : delphi,otomotiv,
540617 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/540617.aspx
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