Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dönüşüm sonrası Delphi Technologies, bir yandan 5 bin mühendisiyle hem binek otomobil hem de ticari araç pazarına yönelik elektrikli araçlar ve içten yanmalı motorlar için çözümler geliştirecek, diğer yandan da kapsamlı global satış sonrası ağıyla araçların onarımı için gelecekte oluşacak talepleri de karşılayacak. Aptiv ise otomotiv sektöründe mobiliteye odaklanacak.