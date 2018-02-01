Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hem katılım bankacılığı aktörlerine hem de sanayicilere projelerde ortak çalışılması gerektiğini ilettiklerini belirten Kaan “Bizim girişim sermayesi fonu, tarımsal yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu diye 3 projemiz var, bunların hepsi çok ortaklı yapılar. Yapacağımız şey, katılım bankalarının projelere ortak olması ve proje sahibi ile ticaret yapıp onun üzerinden kâr dağıtması” dedi. Kaan, buradan hareketle Türkiye’deki bankaların mevduatlarının yüzde 10’unu projelere ayırması önerisinde bulundu. Yaklaşık 2 trilyon liralık mevduat olduğu bilgisini paylaşan Kaan, bunun 200 milyar lirası projelere ayrılabilirse hiçbir bankanın bu işten zarar görmeyeceğini söyledi.